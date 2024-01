Fake news u superizbornoj godini: Ovo su teme o kojima će se u medijima najviše lagati

'Otkrili smo da većina tih dezinformatora vezanih uz Ukrajinu dolazi iz Srbije i Republike Srpske. To je miks opskurnih kanala, web stranica, profila na Facebooku, ali i, u konkretnom slučaju Ukrajine, jako puno službenih izvora u Republici Srpskoj i Srbiji. U Hrvatskoj ovog puta, za razliku od istraživanja o dezinformacijama o covidu, ima malo tih centralnih izvora i više se šire informacije iz Srbije i Republike Srpske. Ali postoje stranice koje se ponavljaju iz ovog prošlog istraživanja, a to su neki rubni portali, paramediji koji nemaju ni impresum, grupe i stranice na Facebooku', kaže za tportal profesorica sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti Marijana Grbeša.

No ono što posebno zabrinjava Grbešu uloga je mainstream medija. 'Način na koji oni senzacionalistički izvještavaju o toj temi i način na koji prenose neprovjerene i ponekad evidentno lažne informacije samo zbog clickbaita jako pomaže širenju netrpeljivosti, polarizaciji među građanima te doprinosi porastu rasističkog raspoloženja. Nama je u ovom istraživanju važno da pokažemo kako kod njih često nema neke agende, za razliku od ovih dezinformatora i paramedija koji očito imaju neku agendu. Međutim ovdje se radi o tržišnom modelu u kojem više nije bitno što se piše, nego senzacionalizam i clickbait postaju prvi i jedini kriterij, a to zaista može biti jako opasno, posebno kad su u pitanju ove teme', smatra Grbeša.

'Već vidimo da će desne političke i populističke opcije sigurno koristiti neke propagandne tehnike na tu temu, a ključna emocija je strah i njegovo izazivanje među stanovništvom. Vrlo je jasno to da Domovinski pokret tu temu pokušava privatizirati i eksploatirati te će najvjerojatnije oni inzistirati na strahu od migranata. Po onome što smo do sada mogli vidjeti, i neki zastupnici Mosta, a oni su doduše malo oprezniji u prezentaciji te teme', kaže nam profesorica s FPZG-a.

U svemu veliku ulogu imaju i društvene mreže, preko kojih se, prema istraživanju Reutersa, informira čak 80 posto građana, a u slučaju mladih, velik utjecaj imaju i influenceri. Uz sav taj napredak tehnologije, poseban fokus je posljednjih godinu, dvije i na umjetnoj inteligenciji.

'Umjetna inteligencija u svemu tome ima ogromnu ulogu. Imali smo slučaj deep fakea, gdje je Milanović pozivao na kupnju neke usluge. Imali smo i u Americi Bidenovu poruku građanima da ne izlaze na predizbore. Toga će biti brdo, bit će fotošopiranih fotografija i to će, kako tehnologija napreduje, biti sve bolje i bolje. Vode se rasprave o tome jer je teško prepoznati sadržaj koji je generirao AI od autentičnog sadržaja. EU pokušava nešto raditi, ali sve je to jako sporo s obzirom na brzinu kojom se ti alati razvijaju', kaže nam Grbeša te upozorava da su zbog toga jako bitni factcheckeri, kao i medijska pismenost, što Hrvatskoj kronično nedostaje.

A što kada građani zbog velikog broja dezinformacija izgube povjerenje u informacije i koliko to utječe na izlaznost na izbore? Grbeša upozorava da je u Hrvatskoj povjerenje u mainstream institucije, kao i u mainstream medije, već ionako nisko.

'To ostavlja prostor za cijelu scenu paraigrača i jako je opasno samo po sebi. U Hrvatskoj postoji još jedan indikator koji je vrlo zabrinjavajući, a to je news avoidance, odnosno izbjegavanje vijesti, s preko 50 posto. Kad mediji poljuljaju povjerenje u same teme i kad šire dezinformacije, onda ljudi još više hrane tu skepsu u smislu 'više nemaš kome vjerovati'. U svakoj literaturi o dezinformacijama prva rečenica koju ćete naći je da cilj dezinformatora nije uvjeriti javnost u svoju sliku svijeta, već izazvati opću sumnju. Kad se to dogodi, lako je posaditi nekakvo uvjerenje i graditi potpuno suludu sliku svijeta. Možemo vidjeti što se događa u Njemačkoj s AfD-om i usponom radikalnog, fašističkog diskursa. To su indikatori alternativnog prostora koji jača u toj situaciji poljuljanog povjerenja, straha od nepoznatog, neizvjesnosti, a dezinformacije su neizostavan alat kojim se služe te opcije', poručuje Grbeša.