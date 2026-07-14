Evo koliko zarađuju prodavači u austrijskim supermarketima

Prodavači u austrijskim maloprodajnim lancima kao što su Billa, Spar, Eurospar, Interspar, Hofer i Lidl imaju pravu na minimalnu mjesečnu bruto plaću od 2090 do 2195 eura (oko 1700-1750 neto), a plaće uređene kolektivnim ugovorom mogu znatno porasti s godinama iskustva i napredovanjem u karijeri
Kako piše austrijski Heute, a prenosi slovenski Dnevnik prodavači bez završene strukovne škole, raspoređeno je u platni razred A i prema važećem kolektivnom ugovoru ima pravo na bruto minimalac od 2090 eura, dok oni sa završenom strukovnom školom (platni razred B) započinju radni odnos uz minimalnu bruto plaću od 2195 eura. Kao i u većini drugih sektora u Austriji, zaposlenici u maloprodaji primaju 14 plaća godišnje, uključujući regres i božićnicu.
Početna plaća, naravno, nije konačna. Kako zaposlenici stječu radno iskustvo, napreduju u više platne razrede te time povećavaju svoju zaradu.
Neki trgovci svojim zaposlenicima nude veće iznose, iako kolektivni ugovor propisuje minimalne moguće plaće. Prema podacima Lidla Austrija, početna godišnja bruto plaća zaposlenika u njihovim trgovinama iznosi približno 34.300 eura.
Na konačni iznos na platnoj listi utječe i broj odrađenih sati, a zarada se može dodatno povećati dodacima za rad u večernjim satima i nedjeljom.