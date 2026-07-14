Evo koliko zarađuju prodavači u austrijskim supermarketima

Kako piše austrijski Heute, a prenosi slovenski Dnevnik prodavači bez završene strukovne škole, raspoređeno je u platni razred A i prema važećem kolektivnom ugovoru ima pravo na bruto minimalac od 2090 eura, dok oni sa završenom strukovnom školom (platni razred B) započinju radni odnos uz minimalnu bruto plaću od 2195 eura. Kao i u većini drugih sektora u Austriji, zaposlenici u maloprodaji primaju 14 plaća godišnje, uključujući regres i božićnicu.