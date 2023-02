Evo koliko će biti skuplji računi za vodu u Zagrebu

Valu poskupljenja očigledno nema kraja. Zagrepčani već godinama plaćaju najveći prirez, a uz to život je u metropoli postao iznimno skup. Najam stanova leti u nebo, cijena struje, komunalija, pričuve, prijevoza - listi poskupljenja nema kraja. Na sve to - od 1. ožujka poskupljuje i voda.

Povećanje cijene vode Zagrepčani dočekuju u moru poskupljenja. Poskupljenje od 15 posto znači da će kubik vode bez PDV-a umjesto dosadašnja 2,03 eura porasti na 2,34 eura.

Za prosječnu obitelj to je poskupljenje od oko pet eura. Cijevi su trule i gubici u mreži su 50 posto, poručuju iz Holdinga. Mala je to utjeha stanarima sjeveroistočnog naselja Dankovec koji su platili sve dozvole, ali vodu do danas nemaju.