Europski trio za tportal: Ovako Njemačka, Portugal i Slovenija vide budućnost EU do kraja 2021.

Uoči završetka šestomjesečnog hrvatskog predsjedanja Vijećem EU koje će 1. srpnja preuzeti Njemačka, a nakon nje Portugal i Slovenija, tportal donosi autorski tekst njemačkog državnog ministra za Europu Michaela Rotha, državne tajnice za europske poslove Portugala Ane Paule Zacarias i državnog tajnika u Ministarstvu vanjskih poslova Slovenije Gašpera Dovžana. U tekstu su iskazani europski prioriteti triju zemalja tijekom narednih godinu i pol dana

Naravno, nitko nije mogao predvidjeti stvarni razmjer izazova koji je donio COVID-19. Ipak, u svjetlu ove iznimne krize, uspjeli smo brzo preoblikovati naš program. To uključuje primjenu provedbi odgovarajućih zdravstvenih mjera za prevladavanje COVID-19 te praćenje prijedloga Komisije za ambiciozniji, širi, koordinirani sustav upravljanja krizom u EU-u, za bolje suočavanje s izvanrednim situacijama, poput pandemije ili cyber napada velikih razmjera. Također uključuje procjenu snažnog oporavka europskog gospodarstva, obnavljanje i daljnje produbljivanje jedinstvenog tržišta te neumorni rad na postizanju sporazuma o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021.-2027. i paketu za oporavak, s ciljem osiguranja pravodobnog početka novih programa i sredstava.

Ne bismo mogli biti bolje pripremljeni za ovu tešku misiju. U istinskom europskom duhu dijaloga i solidarnosti, susretali smo se tijekom više mjeseci, osobno i digitalnim putem, kako bismo raspravljali, sastavljali i dorađivali zajedničku viziju Europe. Otpočetka smo odlučili svoj rad voditi Strateškom agendom EU-a, i to je bila zajednička osnova kojoj smo dodali svoje prioritete i stajališta.

Te se obveze nadovezuju na četiri glavne namjere oko kojih smo se usuglasili prije krize. Prvo, zaštitit ćemo naše građane i slobode potvrđivanjem naše potpore punoj primjeni vrijednosti Unije, uključujući vladavinu zakona u cijeloj EU. Trio se također zalaže za integriranje jednakosti, promicanje kulturne raznolikosti, osiguranje sigurnosti građana na mreži te unapređenje borbe protiv terorizma i prekograničnog kriminala. EU treba sveobuhvatna, trajna i predvidljiva rješenja za migraciju: Trio će prioritetno slijediti Novi pakt migracijama. Također će se usredotočiti na provedbu mjera koje se odnose na Schengen i zaštitu vanjskih granica EU-a, s ciljem obnove punog funkcioniranja schengenskog prostora.

Drugo, razvit ćemo našu ekonomsku osnovu s ciljem stvaranja europskog modela budućnosti, uključujući opredjeljenje za potpuno obnavljanje i produbljivanje jedinstvenog tržišta temeljeno na četiri slobode, uključujući promociju ravnopravnih uvjeta, ulaganje u istraživanje i razvoj te vještine, kroz razvoj ambiciozne strategije industrijske politike EU-a koja promiče europske lance vrijednosti, jačajući konkurentnost naših malih i srednjih poduzeća i industrija, težeći učinkovitoj i fleksibilnoj kohezijskoj politici tepotičući digitalne transformacije u Europi.

Treće, doprinijet ćemo svojim udjelomstvaranju klimatsko neutralne, zelene, poštene i socijalne Europe, uključujući usvajanje Europskog zakona o klimi, vodeći provedbu Zelenog sporazuma, jačanjem napora u borbi protiv siromaštva i poboljšanjem pristupa socijalne zaštite za sve radnike i postizanjem dosljedne primjene UN-ovih vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima širom EU.

Četvrto, tri predsjedništva promovirat će europske vrijednosti u svijetu, uključujući promociju multilateralnog međunarodnog poretka, utemeljenog na pravilima, slijedeći ambiciozne bilateralne sporazume o slobodnoj trgovini i zaštiti ulaganja. I dalje ćemo podržavati zemlje Zapadnog Balkana na njihovom europskom putu. Trio će se također zalagati za jačanje političkog partnerstva EU-a, među ostalim, s Afrikom, Azijom, Latinskom Amerikom, kao i s našim transatlantskim partnerstvom, s ukupnim ciljem da EU postane odgovoran, sposoban i pouzdan globalni partner za mir i sigurnost.

Sve to, i još mnogo toga, sadržano je u našem programu Trio. Na nama je, članovima Vijeća, Komisije, Parlamenta i, uistinu, svih Europljana, da pokažemo hrabrost u zajedničkoj provedbi ovog programa. Jer, jedinstvo je naša potreba danas. A jedini put do bolje europske budućnosti jest djelovanje, i to djelovanje ZAJEDNO.