Europska komisija i WHO upozoravaju na opasnost lažnih vijesti o cijepljenju

Predsjednik Europske komisije oštro je u četvrtak osudio kampanju dezinformiranja o učincima cijepljenja, istaknuvši da je riječ o 'igranju vatrom' te ukazao na paradoks da se u nekim dijelovima svijeta umire zbog nedostatka cjepiva, a u Europi se riskira smrt zbog odbijanja cijepljenja

'Dok u nekim dijelovima svijeta ljudi umiru zbog nedostatka cjepiva, ovdje ljudi riskiraju svoje i tuđe živote odbijajući primiti cjepivo. Neki ljudi se igraju vatrom, umjesto da rade na prevenciji', rekao je Juncker na prvom svjetskom sastanku na vrhu o cijepljenju, koji zajednički organiziraju Europska komisija i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

'Lažne informacije o cijepljenju šire se u razvijenim državama Europe, Sjedinjenim Državama, Kanadi i drugdje, ali i u manje razvijenim zemljama poput Pakistana, Konga, što kompromitira borbu protiv dječje paralize, ebole i drugih bolesti koje se mogu izbjeći cijepljenjem', rekao je glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.

'Broj smrtnih slučajeva povezanih s ospicama u Europi se povećao šest puta između 2016. i 2018. i to uglavnom zbog necijepljenja. Zašto? Zato što određeni broj Europljana nema povjerenja u cjepiva - 38 posto njih vjeruje da ta cjepiva uzrokuju bolesti protiv kojih bi trebala štititi', rekao je Juncker nazvavši to nepovjerenje 'glupim'. Juncker je istaknuo da u razvijenom svijetu nema opravdanja da još uvijek ima djece koja umiru od bolesti koje su već odavna trebale biti iskorijenjene, pri čemu je još gore to što su rješenja pri ruci, ali se ne koriste u potpunosti.

'Zahvaljujući cijepljenju već se izbjegava dva do tri milijuna smrtnih slučajeva godišnje, a povećanjem procijepljenosti na svjetskoj razini moglo bi se spriječiti dodatnih 1,5 milijuna smrtnih slučajeva. Današnji sastanak na vrhu prilika je za rješavanje tih nedostataka. Komisija će nastaviti pridonositi nacionalnim naporima država članicama EU-a i surađivati s svojim danas okupljenim partnerima. Riječ je o globalnom izazovu koji moramo rješavati zajedno i odmah', rekao je Juncker.

U protekle tri godine sedam zemalja, uključujući četiri u europskoj regiji, izgubile su svoj status zemlje u kojoj su ospice uklonjene. Novi slučajevi izbijanja izravna su posljedica nedostataka u procijepljenosti, uključujući među tinejdžerima i odraslima koji nikad nisu u potpunosti cijepljeni.

U cilju učinkovitog rješavanja nedostataka u području cijepljenja, na sastanku na vrhu raspravljalo se o višestrukim preprekama cijepljenju, uključujući prava, propise i dostupnost, raspoloživost, kvalitetu i praktičnost usluga cijepljenja; društvene i kulturne norme, vrijednosti i potporu; osobnu motivaciju, stavove te znanje i vještine.

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je oklijevanje s cijepljenjem, uključujući nesvjesnost opasnosti i nedostatak povjerenja i praktičnosti, jednom od deset prijetnji zdravlju na svjetskoj razini u 2019. Cjepiva su sigurna i učinkovita te su temelj svakog snažnog sustava primarne zdravstvene skrbi, navodi WHO.

Prema istraživanju Wellcome Global Monitor o razmišljanjima i osjećajima ljudi diljem svijeta u pogledu znanosti i glavnih zdravstvenih problema, na svjetskoj razini 79 posto ljudi slaže se da su cjepiva sigurna, dok se 84 posto slaže da su cjepiva učinkovita.

Međutim, prema Izvješću o stanju povjerenja u cjepiva u EU-u zbog niske razine povjerenja u sigurnost i učinkovitost cjepiva diljem svijeta odbijanje cjepiva sve je učestalije u mnogim državama članicama EU-a. Taj manjak povjerenja znatno utječe na snižavanje stopa procijepljenosti, koje su ključne kako bi se osigurao kolektivni imunitet, te dovodi do povećanja slučajeva izbijanja bolesti.

Prema podacima Eurobarometra iz travnja ove godine gotovo polovina građana EU-a (48 posto) smatra da cjepiva često mogu izazvati ozbiljne nuspojave, 38 posto misli da mogu uzrokovati bolesti od kojih nas štite, a 31 posto vjeruje da mogu oslabiti imunološki sustav. Te su brojke rezultat i povećanog širenja dezinformacija o koristima i rizicima cjepiva u digitalnim i društvenim medijima. Prema istom istraživanju, u Hrvatskoj se 36 posto anketiranih u potpunosti slaže da cijepljenje učinkovito sprječava određene bolesti, a 44 posto ih smatra da to 'vjerojatno'.

Zasad prijavljeni slučajevi ospica u 2019. dosegli su na svjetskoj razini najviše brojke od 2006. Trend povećanja broja slučajeva ospica koji je započeo 2018. nastavio se u 2019., pri čemu je u prvoj polovini godine prijavljeno približno 90 000 slučajeva samo u europskoj regiji Svjetske zdravstvene organizacije te više od 365 000 u cijelom svijetu.

Te polugodišnje brojke već premašuju odgovarajuće ukupne godišnje vrijednosti zabilježene od 2006. U Europi je prioritet napredovati u postizanju univerzalnog zdravstvenog osiguranja i u konačnici ostvarenja 3. cilja održivog razvoja, prema kojem bi u cijelom svijetu trebalo osigurati zdrav život i promicati dobrobit u svakoj životnoj dobi.

Svjetska zdravstvena organizacija, njezine članice i Europska unija poduzele su odlučne korake za uklanjanje nedostataka u području imunizacije koji bi mogli dovesti do izbijanja bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem, navodi Komisija.