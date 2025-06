Europa nikad ovako ponižena: Trump ih svjesno iskoristio za mamac

Sastanak nije donio napredak, ali je završio uz poruke o spremnosti za daljnje razgovore. No dok su europljani još obrađivali zaključke, Amerikanci su već aktivirali vojnu opciju. Prema pisanju New York Timesa, naredba za napad izdana je svega nekoliko sati nakon završetka sastanka u Ženevi.

Saveznici u mraku

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul izjavio je kako ga je američki državni tajnik Marco Rubio uvjeravao da SAD neće intervenirati vojno. “Za napad sam doznao tek nakon što se dogodio – kao i moj britanski kolega David Lammy,” kazao je Wadephul za ZDF.

Britanski dužnosnici tvrde da su “bili obaviješteni”, no za premijera Keira Starmera to je bilo politički porazno. Starmer je danima ranije pozivao na smirivanje situacije, javno tvrdio da SAD neće napasti Iran i predstavljao se kao ključna veza s Trumpom. No kako cinično komentiraju analitičari – ne treba vam most ako poruku šaljete bombarderom B-2.

Čak ni Giorgia Meloni, premijerka Italije i politička saveznica Trumpove desnice, nije bila unaprijed informirana. Zbunjeni i poniženi, europski lideri sada pokušavaju pronaći smisao u sve manjoj ulozi koju igraju u globalnoj areni.