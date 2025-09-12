sretni dobitnici

Eurojackpot dvojici sretnika donio 90.000 eura: Uplatili su samo nekoliko kovanica

Kako u ovom kolu nitko nije osvojio Eurojackpot, u utorak će se već igrati za 116 milijuna eura

Izvlačenje brojeva u 73. kolu Eurojackpota dvojici igrača donijelo je dobitak od 90.266,30 eura. Izvučeni brojevi su: 7, 22, 24, 33, 45 - 4, 12.

Dobitnik iz Zaboka odigrao je tri kombinacije te uplatio iznos od šest eura, dok je igrač putem interneta odigrao jednu kombinaciju od dva eura, javlja 24sata.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 16. rujna 2025., a glavni dobitak iznosi 116 milijuna eura

