Eurobarometar objavio istraživanje o uvođenju eura u sedam članica EU-a: Evo kako dišu Hrvati

Eurobarometar je objavio novo istraživanje o percepciji uvođenja eura u sedam zemalja Europske unije koje još uvijek nisu uvele zajedničku valutu. Istraživanje je provedeno u svibnju, a objavljeno u srpnju ove godine, i prema njemu Hrvati se osjećaju sve manje informiranima o euru, strahuju da će uvođenje dovesti do rasta cijena, kao i gubitka dijela identiteta, međutim generalno jesu za uvođenje, ali ne baš odmah i brzo

Bugarska i Rumunjska također planiraju zamijeniti svoje nacionalne valute eurom dok preostale četiri zemlje, iako imaju tu obavezu, ne pokazuju takvu ambiciju. Kako ne postoji određen rok do kojeg bi se trebale pridružiti eurozoni, Švedska, Poljska, Češka i Mađarska mogu tu odluku odgađati do unedogled.

Sveukupno, 57 posto ispitanika podržava uvođenje eura u njihovoj zemlji, ali postoji velike razlike među njima. Mišljenje je najpozitivnije u Rumunjskoj (75%) i Mađarskoj (69%) dok najnegativnije na ulazak u eurozonu gledaju u Češkoj (33%) i Švedskoj (43%). U Hrvatskoj 61 posto ispitanika podržava uvođenje eura, 37 posto je protiv dok dva posto nema definiran stav. Od prošlogodišnjeg istraživanja potpora uvođenju eura u Hrvatskoj porasla je za šest posto.

Udio ispitanika koji misle da je njihova zemlja spremna uvesti euro ostaje nizak u svakoj od anketiranih zemalja. Ispitanici u Hrvatskoj najviše (34%), iako je i njih prilično malo, osjećaju da je njihova zemlja spremna za to dok je najmanji udio u Poljskoj (18%).

Više od šest od deset ispitanika (62%) smatra da će uvođenje eura dovesti do rasta cijena. Ova brojka varira od zemlje do zemlje, ali u svima (izuzetak je Mađarska) to je većinski pogled. Najveći udjeli mogu se primijetiti u Češkoj (77%), Hrvatskoj (71%), Bugarskoj (69%) i Poljskoj (66%). Oko sedam od deset (71%) ispitanika slaže se da su zabrinuti zbog moguće zloupotrebe određivanja cijena tijekom procesa promjene nacionalne valute u euro. U svakoj zemlji većina ispitanika ističe zabrinutost, u rasponu od 53 posto u Švedskoj do 82 posto u Hrvatskoj.

Ispitanici u Švedskoj najvjerojatnije će se složiti da će kontrola nad nacionalnom ekonomskom politikom biti izgubljena (67%) u slučaju uvođenja eura. U Hrvatskoj se 46 posto ispitanika slaže, a 50 posto ne slaže s tim stavom, dok se u Poljskoj i Mađarskoj očita većina ne slaže da će doći do gubitka kontrole (65%, odnosno 71%). Ispitanici se prije neće složiti (55%) nego će se složiti (43%) s mišljenjem da će usvajanjem eura njihova zemlja izgubiti dio identiteta. Uvjerenje da će dio identiteta biti izgubljen stajalište je većine u tri od sedam zemalja: Češkoj (71%), Švedskoj (62%) i Hrvatskoj (54%).

Na pitanje kad bi željeli da zemlja uvede euro najviše ispitanika (40%) u Hrvatskoj odgovorilo je nakon nekog vremena, što se ne poklapa sa željama hrvatske Vlade da ga uvede što je moguće prije. Stav da je euro potrebno uvesti što prije s Vladom dijeli 23 posto hrvatskih građana koji su sudjelovali u istraživanju. Ostali su protiv, nemaju stav ili bi da prođe prilično dugo vremena prije njegova uvođenja.