EU: Treba izbjeći trgovinski rat sa SAD-a

Europska unija će nastojati osigurati izuzeće od novih carina SAD-a na čelik i aluminij, poručili su u srijedu povjerenici Europske komisije u raspravi s europarlamentarcima u kojoj je više puta istaknuto da bi trgovinski rat SAD-a i EU-a štetio i jednoj i drugoj strani.

Malmstrom je rekla da je u kontaktu s američkom stranom kako bi dobila pojašnjenja no da još nije dobila jasne poruke da će EU biti isključena iz tih carina.

Trump se obrazlažući odluku pozvao se na rijetko korišteni američki zakon koji odobrava djelovanje protiv uvoza koji potkopava nacionalnu sigurnost. Carine na uvoz čelika i aluminija 'nisu stvar izbora, one su nužne za našu nacionalnu sigurnost', rekao je Trump na konferenciji za novinare.

Povjerenica je ocijenila i da u tom pitanju 'EU i SAD trebaju zajedno djelovati u odnosu na neke zemlje koje imaju višak proizvodnih kapaciteta tih metala te koriste 'subvencije i nepoštene tržišne prakse', a Katainen je istaknuo kako ovo nije spor 'između EU-a i SAD-a', te da i s američke strane, u poslovnoj i političkoj zajednici, postoji snažna želja da se on riješi.

Katainen i više europarlamenetaraca su podsjetili da je ovakav spor mogao biti izbjegnut sporazumom o slobodnoj trgovini između SAD-a i EU-a TTIP koji bi ukinuo veliki dio carina u trgovinskoj razmjeni dvije strane, što je i sam Trump navodio kao jedan od njegovih ciljeva. Pregovori o sporazumu su, međutim, dolaskom Trumpa na mjesto predsjednika SAD-a prekinuti.

Katainen je rekao da ovaj slučaj pokazao važnost takvih sporazuma jer ćemo, kako je rekao, 'ili imati trgovinske sporazume na temelju pravila ili ćemo imati situaciju u kojoj se donose nasumične odluke'.

Hrvatska europarlamentarka Dubravka Šuica u izjavi za Hinu je također istaknula važnost trgovinskih sporazuma. 'Osobna sam bila velika zagovornica TTIP-a. Da smo kojim slučajem nastavili TTIP, a upravo je Trumpova ideja i ključni cilj bio da se ukine carine između SAD-a i EU-a. do ovoga ne bi došlo', rekla je Šuica.

'Ovaj njegov potez više je neka prijetnja i sumnjam da će ga ostvariti', ocjenjuje Šuica. 'Mislimo da su to, kada spominje da je uvoz iz Europske unije udaraca na nacionalnu sigurnost, ipak neke vrste 'spinova' . Tako definitivno ne misli Europska komisija, ne mislimo ni mi parlamentarci. Uvoz čellika i aluminija iz EU-a ne može ugroziti SAD. Ja sam članica delegacije za odnose sa Sjedinjenim Državama i nikako ne bismo željeli da se ugroze transatlantski odnosi jer su nam oni vrlo važni. Učinit ćemo sve da ne dođe do trgovinskog rata jer on nikome ništa dobro ne nosi', rekla je Šuica.