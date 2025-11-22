COP30: Dogovoren kompromisan sporazum koji ne spominje fosilna goriva

Kako bi postigle sporazum, zemlje su pokušale demonstrirati globalno jedinstvo u rješavanju utjecaja klimatskih promjena čak i nakon što je povijesno najveći zagađivač, SAD, odbio poslati službeno izaslanstvo.

"Trebali bismo ga podržati jer barem ide u pravom smjeru", rekao je novinarima povjerenik Europske unije za klimu, Wopke Hoekstra, prije nego što je sporazum usvojen.

Sporazum iz Belema pokreće dobrovoljnu inicijativu za ubrzavanje klimatskog djelovanja kako bi se pomoglo nacijama da ispune svoje postojeće obveze glede smanjenja emisija, te poziva bogate nacije da barem utrostruče iznos novca koji daju kako bi pomogle zemljama u razvoju da se prilagode svijetu koji se zagrijava do 2035. godine.