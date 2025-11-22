COP30: Dogovoren kompromisan sporazum koji ne spominje fosilna goriva

Vlade svijeta u subotu su dogovorile kompromisan klimatski sporazum na samitu COP30 u Brazilu, koji će pojačati financiranje za siromašne nacije koje se nose s globalnim zatopljenjem, no bez spominjanja fosilnih goriva koja ga uzrokuju
Kako bi postigle sporazum, zemlje su pokušale demonstrirati globalno jedinstvo u rješavanju utjecaja klimatskih promjena čak i nakon što je povijesno najveći zagađivač, SAD, odbio poslati službeno izaslanstvo.
"Trebali bismo ga podržati jer barem ide u pravom smjeru", rekao je novinarima povjerenik Europske unije za klimu, Wopke Hoekstra, prije nego što je sporazum usvojen.
Sporazum iz Belema pokreće dobrovoljnu inicijativu za ubrzavanje klimatskog djelovanja kako bi se pomoglo nacijama da ispune svoje postojeće obveze glede smanjenja emisija, te poziva bogate nacije da barem utrostruče iznos novca koji daju kako bi pomogle zemljama u razvoju da se prilagode svijetu koji se zagrijava do 2035. godine.
Subotnji sporazum također pokreće postupak kako bi klimatska tijela mogla preispitati kako uskladiti međunarodnu trgovinu s klimatskim djelovanjem, prema tekstu sporazuma, uslijed zabrinutosti da rastuće trgovinske barijere ograničavaju usvajanje čiste tehnologije.
Europska unija zalagala se da se u službeni sporazum uključi odredba o odmaku od fosilnih goriva, no naišla je na snažan otpor Arapske skupine, uključujući i najvećeg izvoznika nafte Saudijske Arabije.
Zastoj je riješen nakon cjelonoćnih pregovora u petak koji su doveli do dogovora da se ta točka ispusti iz sporazuma te uključi u popratni dokument koji je predložio Brazil, zemlja domaćin samita COP30.
Unatoč više od 19 sati produženih pregovora, vlade zastupljene na COP30 nisu se uspjele dogovoriti o obvezujućem planu za postupno ukidanje nafte, ugljena i plina nakon dva tjedna razgovora.