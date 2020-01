Esper: Američka vojska ne planira se povući iz Iraka, ne postoje takvi planovi

Američki ministar obrane Mark Esper rekao je novinarima u ponedjeljak kako američka vojska ne planira povući se iz Iraka, nakon što je Reuters objavio da je dobio na uvid pismo američke vojske vlastima u Bagdadu prema kojemu američke snage uskoro planiraju napustiti zemlju.

"Ne postoji odluka da se napusti Irak", rekao je Esper, dodajući da nisu izrađeni planovi za pripremu napuštanja Iraka. "Ne znam kakvo je to pismo. Pokušamo saznati od kuda to curi i što je to. Međutim, ne postoji odluka da napustimo Irak. I točka", poručio je Esper novinarima u Pentagonu.

Esper je rekao kako je SAD predan borbi protiv Islamske države u Iraku, zajedno sa saveznicima i partnerima.