Erdogan oduševljen stavom Pape o Palestini: 'Pronicljivo'

Ivor Zvonimir Kruljac

27.11.2025 u 16:00

Erdogan i Papa
Erdogan i Papa Izvor: EPA / Autor: MURAT CETINMUHURDAR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS OFFICE HANDOUT
Turski predsjednik Tayyip Erdogan pohvalio je u četvrtak stav pape Lava o palestinskom pitanju nakon sastanka u Ankari i izrazio nadu da će njegov prvi inozemni posjet kao katoličkog poglavara u vremenu napetosti i neizvjesnosti koristiti čovječanstvu

'Pohvaljujemo (Papin) pronicljiv stav o palestinskom pitanju', rekao je Erdogan u obraćanju Lavu XIV. te političkim i vjerskim vođama u predsjedničkoj knjižnici u Ankari.

'Naš dug prema palestinskom narodu je pravda, a temelj toga je hitna provedba vizije dvodržavnog rješenja temeljenog na granicama iz 1967. Slično tome, ključno je očuvanje povijesnog statusa Jeruzalema', rekao je Erdogan.

Lav se u rujnu sastao u Vatikanu s izraelskim predsjednikom Isaacom Herzogom i razgovarao o 'tragičnoj situaciji' u Gazi.

Obraćajući se Erdoganu, Papa je izrazio zahvalnost na toplom dočeku.

Govorio je o Turskoj kao o zemlji 'neraskidivo povezanoj s podrijetlom kršćanstva', ali i o 'zemlji koja poziva svu Abrahamovu djecu, muslimane, kršćane i Židove, da prepoznaju različitost ne kao podjelu, već kao put do bratstva', javlja Vatican News.

'U svijetu opterećenom polarizacijom i ekstremnim stavovima društva riskiraju fragmentaciju', upozorio je Papa.

Izrazio je žaljenje što je u svijetu neuobičajeno puno krvavih sukoba, upozorivši tijekom svog prvog putovanja izvan Italije da se treći svjetski rat 'vodi u dijelovima' s rizičnom budućnošću čovječanstva.

U svom prvom govoru održanom u inozemstvu od izbora u svibnju za čelnika Crkve s 1,4 milijarde pripadnika, Lav, prvi američki papa, rekao je da svijet destabiliziraju 'ambicije i izbori koji gaze pravdu i mir'.

Političkim čelnicima u Turskoj, u kojoj će boraviti do nedjelje, rekao je da svijet doživljava 'pojačanu razinu sukoba na globalnoj razini, potaknutu prevladavajućim strategijama ekonomske i vojne moći'.

'Ni na koji način ne smijemo popustiti pred ovim, jer budućnost čovječanstva je u pitanju', istaknuo je Papa.

Turska je odredište prvog njegova apostolskog putovanja, a koje uključuje i Libanon, u povodu obilježavanja 1700 godina od Nicejskog sabora.

tportal
