Erdogan oduševljen stavom Pape o Palestini: 'Pronicljivo'

'Pohvaljujemo (Papin) pronicljiv stav o palestinskom pitanju', rekao je Erdogan u obraćanju Lavu XIV. te političkim i vjerskim vođama u predsjedničkoj knjižnici u Ankari.

'Naš dug prema palestinskom narodu je pravda, a temelj toga je hitna provedba vizije dvodržavnog rješenja temeljenog na granicama iz 1967. Slično tome, ključno je očuvanje povijesnog statusa Jeruzalema', rekao je Erdogan.

Lav se u rujnu sastao u Vatikanu s izraelskim predsjednikom Isaacom Herzogom i razgovarao o 'tragičnoj situaciji' u Gazi.

Obraćajući se Erdoganu, Papa je izrazio zahvalnost na toplom dočeku.