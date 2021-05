Epidemiolog Kaić: Nema pravog znanstvenog dokaza da preboljeli uopće trebaju biti cijepljeni

Epidemiolog Bernard Kaić rekao je kako još uvijek nema čvrstih dokaza koji bi poduprli odluke o cijepljenju osoba koje su preboljele covid-19, no prema dostupnim istraživanjima čini se da preboljeli doista neće trebati primiti više od jedne doze cjepiva

“Preporuke o cijepljenju ljudi koji su preboljeli, temeljene su na malo znanstvenih dokaza, više na pretpostavkama i predostrožnosti”, rekao je Bernard Kaić za N1 i dodao:

'Nema pravog znanstvenog dokaza da preboljeli uopće trebaju biti cijepljeni, ali se iz predostrožnosti savjetuje da budu. Nema dokaza ni koji bi rekao točno u kojem trenutku trebaju biti cijepljeni kao ni treba li druga doza. Postoje različite preporuke, npr. SAD cijepi čim čovjek preboli jednu dozu pa da drugu, Njemačka čeka šest mjeseci za jednu dozu i to je to, drugu ni ne daju. U svjetlu tog manjka znanstvenih dokaza tokom travnja je izašlo nekoliko znanstvenih radova koji ukazuju uvjerljivo na to da je jedna doza dovoljna. Po svemu što sam vidio u stručnoj literaturi, najviše ima utemeljenja da se da jedna doza nakon preboljenja, unutar šest mjeseci. Smatram da je 3 do 6 mjeseci najbolje za cijepljenje na temlju svega što sam dosad pročitao.'