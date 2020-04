Bernard Kaić, voditelj službe za epidemiologiju HZJZ-a komenitrao je i nove preporuke Zavoda vezano za prvu fazu popuštanja mjera

Dezinfekcija bi se trebala vršiti nakon svake smjene, a ako postoje dućani koji to ne mogu omogućiti, onda to nije nužno, dodao je.

Kazao je kako one nisu obavezne, ali bi ih se građani trebali pridržavati.

'Nakon zamjene morala bi u "karantenu" pet dana zbog opasnosti da se ne kontaminira i druga odjeća u dućanu, kazao je Kaić dodavši da je to posebno važno kod odjeće koja se oblaći preko glave. Napomenuo je kako se smatra se virus u okolišu može preživjeti najviše 24 sata i preporučljivo je da se odjeću ne oblači i navlači preko nosa.

'Sasvim je druga priča s obućom, za koju smatra da je nećemo "kontaminirati sekretima iz nosa i grla".

Kaić je upozorio da osim udaljenosti - veliki rizik za predstavlja i sam broj ljudi u nekom prostoru. Zato su iz prve faze relaksacija mjera izostavljeni veliki trgovački centri. Posebno je upozorio da se građani drže preporuka i razmaka tijekom vožnje tramvajem i autobusom.

'Ne može vozač sam uvoditi red sjedenja i broja ulazaka i izlazaka. Prema mjerama dozvoljen je boravak 15 osoba na 100 metara četvornih - to je maksimum', tvrdi Kaić.

On bi, dodaje, preporučio i manje.

'U slučaju gripe smatra se da su djeca rezervoar zaraze, dok kod konavirusa za to nema nekog dokaza. Zna se da djeca puno manje oboljevaju nego odrasli. Moglo bi doći do povećane zaraze kad se djeca vrate u školu, ali treba donijeti točne propise o tome koja djeca ne smiju ići u kolektiv - to su ona djeca koja su rizična, ili imaju kod kuće nekog rizičnog', kazao je Kaić u Dnevniku HTV-a.

Također je dodao kako se i u školama moraju osigurati uvjeti za propisanu udaljenost.