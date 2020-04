Voditelj Nacionalnog stožera Civilne zaštite Davor Božinović izjavio je u petak da će se za putovanja između županija vjerojatno zadržati e-propusnice, a vidjet će se hoće li biti potrebne kad krene međužupanijski prijevoz, 11. svibnja, u trećoj fazi popuštanja

„Kontinuirano pratimo epidemiološko stanje. Ako se stvari nastave odvijati u ovim brojkama, mi bi to zadržali što se tiče međužupanijskog prometa. No, kad se bude otvarao, vidjet ćemo jesu li nam još uvijek potrebne e-propusnice“, rekao je Božinović za televiziju N1, dodavši da je to za nekoliko tjedna i da ne bi spekulirao.

Poručio je kako je mobilnost ljudi jedan od najvažniji faktora brzine širenja koronavirusa.

„S jedne strane to su kontakti, a što imate veću mobilnost stanovništva, brzina broja oboljelih događa se većom progresijom nego kad je manja“, rekao je Božinović.