FOTO Večer sjećanja na Mirogoju: Tisuće lampaša obasjale posljednja počivališta

U moru lampaša, koji se tradicionalno ostavljaju u znak sjećanja na preminule drage osobe, moglo se uočiti i nekoliko posvećenih nedavno preminulom pjevaču Goranu Baretu.

Od ranog jutra Zagrepčani obilaze zagrebačka groblja, Mirogoj, Miroševac i Markovo polje. ZET je uveo besplatne izvanredne autobusne linije kako bi se smanjile gužve, a unutar samih groblja osiguran je besplatan prijevoz kombijima i električnim vozilima koji je na raspolaganju za starije i teško pokretne građane.

Kako izgleda Mirogoj objasjan lampašima, pogledajte u našoj galeriji.