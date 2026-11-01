UNATOČ JAKOJ KIŠI

FOTO Večer sjećanja na Mirogoju: Tisuće lampaša obasjale posljednja počivališta

M.Či.

01.11.2026 u 18:13

Zagrepčani obilaze Mirogoj i pale lampaše
Zagrepčani obilaze Mirogoj i pale lampaše Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
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Brojni građani posjećuju groblja upravo u večernjim satima kako bi uživali u pogledu na toplu svjetlost lampaša koja obasjava posljednja počivališta njihovih najmilijih

Unatoč jakoj kiši, tisuće Zagrepčana posjetilo je zagrebačko groblje Mirogoj i ostavilo upaljeni lampaš ispred središnjeg križa.

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U moru lampaša, koji se tradicionalno ostavljaju u znak sjećanja na preminule drage osobe, moglo se uočiti i nekoliko posvećenih nedavno preminulom pjevaču Goranu Baretu.

Među upaljenim lampašima našao se i onaj posvećen Goranu Baretu
Među upaljenim lampašima našao se i onaj posvećen Goranu Baretu Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL

Od ranog jutra Zagrepčani obilaze zagrebačka groblja, Mirogoj, Miroševac i Markovo polje. ZET je uveo besplatne izvanredne autobusne linije kako bi se smanjile gužve, a unutar samih groblja osiguran je besplatan prijevoz kombijima i električnim vozilima koji je na raspolaganju za starije i teško pokretne građane.

Kako izgleda Mirogoj objasjan lampašima, pogledajte u našoj galeriji.

Zagrepčani obilaze Mirogoj i pale lampaše
  • Zagrepčani obilaze Mirogoj i pale lampaše
  • Zagrepčani obilaze Mirogoj i pale lampaše
  • Zagrepčani obilaze Mirogoj i pale lampaše
  • Zagrepčani obilaze Mirogoj i pale lampaše
  • Zagrepčani obilaze Mirogoj i pale lampaše
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Blagdan Svih svetih na zagrebačkom groblju Mirogoj Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL

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