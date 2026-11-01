prijetnje e-mailom

Investicijski menadžer pisao Milanoviću: ‘Tik-tak, naciljani ste. Ako ne odgovorite, smaknuti ste‘

V. B.

01.11.2026 u 18:28

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Šezdesetdvogodišnjem investicijskom menadžeru T. P. iz Slavonije, koji je predsjedniku Republike i premijeru e-mailom prijetio smrću jer mu nitko iz Ureda predsjednika nije odgovorio na ranije predstavke, sud je odredio šestomjesečno psihijatrijsko liječenje. Utvrđeno je da je u vrijeme slanja poruka bio neubrojiv

'Naciljani ste. Imate pet, šest dana života ako me odlučite ignorirati i ponižavati. Jer ja to mogu. Mnogo ljubavi i poštovanja. Ako poštovanjem ne uzvratite, smaknuti ste. Tik-tak, tik-tak, naciljani ste', napisao je investicijski menadžer T. P. (62) sa svoje e-mail adrese na službenu e-mail adresu tajništva Ureda predsjednika RH.

Prijetio i direktorici u HNB-u

Na taj neprimjereni način pokazao je nezadovoljstvo činjenicom što mu nitko iz predsjednikova Ureda ne odgovara na ranije upućene predstavke u kojima izražava svoje nezadovoljstvo presudom kojom je protiv njega izdan kazneni nalog zbog prijetnji upućenih direktorici Sektora za međunarodnu suradnju HNB-a, piše Hajdi Karakaš Jakubin, novinarka Jutarnjeg lista.

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Policija je odmah o zaprimljenoj prijetnji obaviještena pa je u kratkom roku policija bila na vratima pošiljatelja prijeteće poruke, inače oca devetero djece koji živi u Slavoniji. 

T. P., unatoč svemu, u zatvor neće jer je utvrđeno da je u vrijeme počinjenja djela bio neubrojiv. Prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, određuje mu se šestomjesečno psihijatrijsko liječenje u ustanovi. Po vještaku psihijatru osumnjičeni ima shizofreni spektar duševnih poremećaja, a zaključio je i da kod njega postoji visoka razina opasnosti da bi mogao počiniti i teže kazneno djelo.

Na ispitivanju u policiji je T.P. priznao da je pisao sporni mail predsjedniku RH, ali i premijeru. Na upit zašto je uputio prijetnje, njegov odgovor je otišao u drugom pravcu, govoreći o Rusiji, Kini i hrvatskom pravnom sustavu te da ga se koristi kao konzultanta. U tužiteljstvu je, pak, ispričao da ima devetero djece, ali ne u Hrvatskoj.

Ispričao se što je 'kod demokratski izabranog predsjednika izazvao strah'.

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