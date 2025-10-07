Ekstremna vrućina postaje neumoljiva: Ni klima-uređaji nas više neće moći spasiti

Od Madrida, preko Washington D.C.-ja, do Tokija i Pekinga, analiza je otkrila snažan porast broja izrazito vrućih dana i dokazala klimatska kriza dramatično eskalira. Prema procjeni Međunarodnog instituta za okoliš i razvoj (IIED), broj dana s temperaturom iznad 35 Celzijevih stupnjeva u 43 najnaseljenija glavna grada porastao je s prosječnih 1062 godišnje u razdoblju od 1994. do 2003. godine na 1335 u razdoblju od 2015. do 2024. godine.

Porast je zabilježen širom svijeta; u Rimu i Pekingu prosječan broj dana s temperaturom iznad 35 stupnjeva se udvostručio, a u Manili čak utrostručio. Konkretno, Madrid sada u prosjeku ima 47 dana godišnje s temperaturama višim od 35 stupnjeva, a ranije ih je bilo 25. Čak se i u Londonu, poznatom po relativno svježoj klimi, broj dana toplijih od 30 stupnjeva udvostručio, objavio je Guardian.

Sve intenzivniji toplinski valovi i vrućine

Globalno zagrijavanje, uzrokovano sagorijevanjem fosilnih goriva, čini svaki toplinski val snažnijim i učestalijim. Ekstremne vrućine vjerojatno su prouzročile preranu smrt milijuna ljudi u posljednjih trideset godina, a najteže pogađaju starije i siromašne stanovnike u brzo rastućim gradovima.

'Globalne temperature rastu brže nego što se očekivalo i svakako brže nego što se čini da vlade reagiraju', izjavila je Anna Walnycki, istraživačica u IIED-u. 'Neuspjeh u prilagodbi značit će da će milijuni ljudi u gradovima živjeti u sve neugodnijim, pa i opasnim uvjetima zbog efekta urbanog toplinskog otoka.'

'Najsiromašniji će ljudi vjerojatno trpjeti najveće posljedice, bilo da žive u Londonu, Luandi ili Limi. No najgore će biti u siromašnim i neplanski izgrađenim zajednicama Globalnog juga, gdje je kvaliteta stanovanja vrlo niska.'

Napomenula je i da trećina svjetskog urbanog stanovništva živi u slamovima ili neformalnim naseljima. 'Klimatske promjene više nisu prijetnja u budućnosti – one su nova stvarnost. Vlade više ne mogu gurati glavu u pijesak.'

Porast od 25 posto u ekstremno vrućim danima od 1990-ih

Najveći svjetski gradovi danas se suočavaju s 25 posto više ekstremno vrućih dana nego u 1990-ima, pokazuje analiza, a bez hitnih mjera milijuni ljudi bit će izloženi sve opasnijim uvjetima.

Klimatske promjene, potaknute sagorijevanjem fosilnih goriva, učinile su toplinske valove jačima i češćima. Posljedice su već smrtonosne: ekstremne vrućine u posljednja tri desetljeća vjerojatno su ubrzale smrt milijuna ljudi, ponajprije među starijim i siromašnijim stanovnicima rastućih urbanih središta.

'Bez prilagodbe, urbani toplinski otoci pretvorit će život u gradovima u nepodnošljivu, pa i opasnu svakodnevicu', rekla je Walnycki.

Rekordne temperature i sve veći rizici

Emisije fosilnih goriva i dalje rastu iako bi ih trebalo smanjiti za 45 posto do 2030. godine da bi se globalno zagrijavanje zadržalo ispod 1,5 Celzijevih stupnjeva u odnosu na predindustrijsko razdoblje, što je cilj postavljen Pariškim sporazumom.

Zbog toga je 2024. godina obilježena rekordnim temperaturama širom svijeta: od SAD-a i Kanade do Egipta, Kine i Japana. U Japanu je tako u srpnju izmjerena povijesna temperatura od 41,2 stupnja, a više od 10.000 ljudi završilo je u bolnici. U Europi je pak samo ovoga ljeta od vrućine preminulo najmanje 16.500 ljudi.