Dubrovčanin spasio 30-ak života, ali muškarca iz BiH nije uspio: 'Ovaj put je bilo grozno'

Dominko Radić sudjelovao je u potrazi za državljaninom BiH kojeg su u Dubrovniku odnijeli visoki valovi. Iako je dosad spasio tridesetak života, ovaj puta nije uspio

Potraga za muškarcem iz BiH kojeg su povukli valovi sa stijena u Dubrovniku završena je tragično. Njegovo je tijelo, po olujnom vjetru i visokim valovima iz mora izvučeno tek nakon nekoliko sati. "Odmah po zaprimanju dojave u akciju su uključeni službenici Lučke kapetanije Dubrovnik, u suradnji sa službenicima Postaje pomorske granične policije, pripadnicima Javne vatrogasne postrojbe Dubrovnik, članovima mjesnoga ronilačkog kluba i građanima, koji su se priključili traganju u izrazito nepovoljnim vremenskim uvjetima, praćenima visokim valovima i smanjenom vidljivošću. Akcija je okončana danas u 15.35 sati, kada su službenici spasilačke brodice iz sastava dubrovačke Kapetanije izvukli tijelo utopljenika na brodicu", poručili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Potraga za drzavljaninom BiH kojeg je val s Buze povukao u more završena je nesretnim ishodom. Turisti se nastavljaju fotografirati na istoj lokaciji Izvor: Pixsell / Autor: Video: Grgo Jelavic/PIXSELL

Pronašao cipele Uz sve navedene spasilačke službe, potrazi za nestalim muškarcem pridružio se i Dominko Radić, Dubrovčanin koji je već spasio tridesetak života u sličnim akcijama spašavanja na moru. "Ovaj put je stvarno bilo grozno. More je bilo četiri do pet, na momente šest metara. Kad sam došao na poziciju ispod Buže dobivao sam kontradiktorne informacije, dojave. Jedni su govorili da je dijete, drugi žena. Otprilike, na račun valova i kurenta, pomakao sam se malo sa strane i našao sam cipele i gaće. U tom momentu je došla brodica Lučke kapetanije. Vratio sam se u luku. Gospođa pokojnika i dvoje male djece rekli su mi: 'Da, to su njegove cipele'. Ponovno sam se vratio nazad, ali nisam uspio. Kapetanija mi je govorila: 'Potopit ćeš se i ti Dominko'", ispričao je za Dnevnik.hr Dominko Radić.