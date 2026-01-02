Dubrovčanin spasio 30-ak života, ali muškarca iz BiH nije uspio: 'Ovaj put je bilo grozno'

Dominko Radić sudjelovao je u potrazi za državljaninom BiH kojeg su u Dubrovniku odnijeli visoki valovi. Iako je dosad spasio tridesetak života, ovaj puta nije uspio
Potraga za muškarcem iz BiH kojeg su povukli valovi sa stijena u Dubrovniku završena je tragično. Njegovo je tijelo, po olujnom vjetru i visokim valovima iz mora izvučeno tek nakon nekoliko sati.
"Odmah po zaprimanju dojave u akciju su uključeni službenici Lučke kapetanije Dubrovnik, u suradnji sa službenicima Postaje pomorske granične policije, pripadnicima Javne vatrogasne postrojbe Dubrovnik, članovima mjesnoga ronilačkog kluba i građanima, koji su se priključili traganju u izrazito nepovoljnim vremenskim uvjetima, praćenima visokim valovima i smanjenom vidljivošću. Akcija je okončana danas u 15.35 sati, kada su službenici spasilačke brodice iz sastava dubrovačke Kapetanije izvukli tijelo utopljenika na brodicu", poručili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
Pronašao cipele
Uz sve navedene spasilačke službe, potrazi za nestalim muškarcem pridružio se i Dominko Radić, Dubrovčanin koji je već spasio tridesetak života u sličnim akcijama spašavanja na moru.
"Ovaj put je stvarno bilo grozno. More je bilo četiri do pet, na momente šest metara. Kad sam došao na poziciju ispod Buže dobivao sam kontradiktorne informacije, dojave. Jedni su govorili da je dijete, drugi žena. Otprilike, na račun valova i kurenta, pomakao sam se malo sa strane i našao sam cipele i gaće. U tom momentu je došla brodica Lučke kapetanije. Vratio sam se u luku. Gospođa pokojnika i dvoje male djece rekli su mi: 'Da, to su njegove cipele'. Ponovno sam se vratio nazad, ali nisam uspio. Kapetanija mi je govorila: 'Potopit ćeš se i ti Dominko'", ispričao je za Dnevnik.hr Dominko Radić.
Apel turističkim agencijama
U akciju se upustio svojim malenim brodićem, koji je doživio popriličnu štetu. No, Radića to ne zanima. Žao mu je što nije uspio spasiti još jedan život, kao ni Kapetanija, koju je pohvalio za hrabrost. Ipak, podsjetio je da more uzima živote te da ni on nije svemoguć.
"More se ne bi zvalo more da ne može sve. Treba ga poštovati. Na svim ovim kupalištima treba staviti obavijest, pogotovo sad zimi. Od svih mojih osamnaest mrtvih, većina ih je sa Buža 1 i Buža 2. Apelirao bih na turističke agencije da ne reklamiraju skokove sa zidina. Zarada je zarada, ali nemojte to činiti. To je trideset i nešto metara", upozorio je Radić.