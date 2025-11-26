Državni udar u Gvineji Bisau: Vojska preuzela vlast i smijenila predsjednika

Ubrzo nakon toga, Embalo je za France 24 TV izjavio: 'Smijenjen sam.'

U izjavi koju je na državnoj televiziji pročitao glasnogovornik Diniz N'Tchama, vojni časnici su ojavili da su svrgnuli predsjednika Umara Sissoca Embala , obustavili izborni proces, zatvorili granice i uveli policijski sat.

Policajci nisu precizirali jesu li priveli Embala, a njegovo boravište nije poznato.

Vojni časnici su u svojoj izjavi poručili da su formirali "Visoko vojno zapovjedništvo za obnovu reda" i da će do daljnjega biti zaduženi za tu zapadnoafričku državu.

To je bilo posljednje izbijanje nemira u Gvineji Bisau, maloj obalnoj državi smještenoj između Senegala i Gvineje, koja je ozloglašeno središte kokaina namijenjenog Europi.

Nije odmah bilo jasno ima li vojska podršku svih razjedinjenih oružanih snaga Gvineje Bisau ili kontrolira cijelu zemlju od oko dva milijuna stanovnika.

U priopćenju vojske navodi se da je odluka časnika da preuzmu vlast došla kao odgovor na plan destabilizacije koji su skovali 'određeni nacionalni političari' i 'poznati nacionalni i strani narkobaroni', kao i pokušaj manipuliranja rezultatima izbora.

Pucnjava u glavnom gradu

Neposredno prije objave, pucnjava je odjeknula u blizini sjedišta izbornog povjerenstva, predsjedničke palače i ministarstva unutarnjih poslova, rekli su svjedoci. Trajala je oko sat vremena.

Izborno povjerenstvo trebalo je u četvrtak objaviti privremene rezultate nedjeljnih izbora na kojima se Embalo suočio s glavnim izazivačem Fernandom Diasom . Obje strane su proglasile pobjedu u prvom krugu glasovanja.

Duga povijest državnih udara

Gvineju Bisau u povijesti je imala najmanje devet pučeva i pokušaja pučeva između 1974., kada je stekla neovisnost od Portugala, i 2020., kada je Embalo preuzeo dužnost.

Embalo je rekao da je preživio tri pokušaja puča tijekom svog mandata. Njegovi kritičari optužuju ga da koristi proizvodne krize kao izgovor za represije. U prosincu 2023. satima je odjekivala pucnjava u glavnom gradu, što je Embalova vlada nazvala pokušajem puča. Embalo je kao odgovor raspustio parlament, a zemlja je od tada bez funkcionalnog zakonodavnog tijela. Najnoviji prijavljeni pokušaj puča dogodio se krajem listopada, kada su vlasti objavile da je uhićena skupina visokih časnika zbog sumnje da su pokušali srušiti vladu.

Pripreme za nedjeljne izbore bile su napete, a oporba je tvrdila da je Embalo već prekoračio svoj mandat.

Pod Embalom procvala je trgovina kokainom, a izvješće Globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala iz kolovoza opisalo ju je kao potencijalno profitabilniju nego ikad prije. U rujnu prošle godine, pravosudna policija objavila je da je zaplijenila 2,63 tone kokaina iz aviona koji je sletio u Bissau iz Venezuele.