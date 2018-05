Novi potres u SDP-u: Gordan Maras dao ostavku!

Potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru Gordan Maras u ponedjeljak je e-mailom stranačkom vodstvu i članovima najavio da će podnijeti ostavku na tu funkciju zbog 'neslaganja s duboko nedemokratskom logikom koja dobiva postor u SDP-u'

Maras potom objašnjava da je to kulminiralo zbog Baukova prijedloga amandmana. 'Motivi njegovog prijedloga nisu plemeniti i okrenuti budućnosti i s njima se ne slažem te se ne mogu ponašati kao da se ništa nije dogodilo. Ne znam je li normalno da to baš samo meni smeta , koji se odazivam na sve sastanke od ogranka do Glavnog odbora i koji se dvadeset i jednu godinu nikada nisam štedio za stranku', ističe Maras.

Dodaje kako se u budućnosti namjerava više baviti SDP-om Zagreba, 'ako članice i članovi pokažu da im je više stalo do rada s mogućim uspjehom nego do klijentelizma bez ikakvih rezultata kakav im se nudi'.

Maras nije htio dodatno pojašnjavati razloge ostavke, samo je istaknuo da je ona 'u fazi podnošenja', pa očekuje da će Klub zastupnika u srijedu kao nadležno tijelo sukladno novim pravilima o kandidiranju donijeti odluku kojom prihvaća ostavku.

Bauk: U SDP-u postoje jednaki i jednakiji

Bauk je u izjavi za Hinu kazao kako mu je drago da je Glavni odbor zauzeo stajalište da je neprihvatljivo bojkotirati sastanke stranačkih tijela.

'Nadam se da će to potaknuti istaknute članove na veću participaciju u radu na terenu jer je to očito smetalo i članovima Glavnog odbora. Ta je odredba već postojala u prijedlogu pravila i odnosila se na članove tijela stranke i nije bio nijedan prijedlog da se to ukine. Ispalo bi da ono što vrijedi za jedne ne vrijedi za druge, a to nije nimalo socijaldemokratski', odgovorio je Bauk na kritike.