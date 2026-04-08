NASTAVA U JEDNOJ SMJENI

Počela obnova i dogradnja škole kod Samobora: Uloženi su milijuni

I.K./Hina

08.04.2026 u 03:12

Petra Škrobot, gradonačelnica Samobora
Petra Škrobot, gradonačelnica Samobora Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji Osnovne škole u Rudama, vrijedni gotovo 3,7 milijuna eura, započeli su u utorak, a predviđeni rok završetka je 11 mjeseci, čime će se ostvariti uvjeti za održavanje nastave u jednoj smjeni, priopćili su iz Grada Samobora.

Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija cijelog dvorišnog krila škole te nadogradnja drugog kata. Nakon završetka radova škola će raspolagati s ukupno četiri učionice razredne nastave, pet učionica predmetne nastave te dvije učionice prilagođene učenicima s teškoćama u razvoju.

Uz nove učionice, škola će dobiti i prostor za knjižnicu te blagovaonicu, koju do sada nije imala. Poseban naglasak stavljen je na unapređenje prehrane učenika jer će kuhinja biti u potpunosti rekonstruirana, čime će se omogućiti priprema toplih obroka za učenike, naveli su.

Rok za izvođenje radova je 11 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta iznosi 3.690.507 od čega je 2.148.000 eura osigurano iz fondova EU-a. Preostali iznos financira Grad Samobor.

vezane vijesti

Dugo očekivani projekt

Ravnatelj OŠ Rude, Miroslav Fresl istaknuo je kako je riječ o dugo očekivanom projektu, podsjetivši da su posljednji radovi na školi izvedeni prije 42 godine, dok je prvo idejno rješenje za rekonstrukciju izrađeno još prije 20 godina. Naglasio je kako će se ovim projektom riješiti dugogodišnji problemi poput nedostatka kuhane prehrane, nepostojanja polivalentnog prostora te uvjeta za prelazak na jednosmjensku nastavu.

Direktor tvrtke Concordia Consulting Danijel Kuzman je uime izvođača radova naglasio kako se radi o zahtjevnom projektu koji, uz rekonstrukciju i nadogradnju, uključuje i konstruktivno ojačanje postojećeg dijela škole.

Gradonačelnica Samobora Petra Škrobot istaknula je kako je riječ o važnom projektu ne samo za Rude, već i za cijeli Samobor.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

Iran i SAD dogovorili primirje, stižu reakcije iz cijelog svijeta; Trump: Zaradit ćemo velik novac

  • 09:02

    Stigla potvrda Teherana: Pregovori s SAD-om počet će u petak u Islamabadu Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost objavilo je rano danas da će pregovori s američkim predstavnicima početi u petak u Islamabadu, da će trajati do 15 dana uz posredovanje Pakistana te da potvrđuju ograničenu pauzu u neprijateljstvima između dviju strana, javlja Anadolu. Naglašeno je da dvotjedno primirje ne znači da je rat završen, dodajući da svaki konačni prekid neprijateljstava ovisi o ispunjenju iranskih uvjeta i finaliziranju detalja onoga što je opisalo kao "pobjedu".

  • 08:32

    Iranci u Teheranu pale zastave, Izrael reagirao Iranci su u srijedu izašli na ulice Teherana nakon objave dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, a tijekom prosvjeda na trgu Enghelab zabilježeno je i paljenje američkih i izraelskih zastava. Nije jasno jesu li okupljanja bila spontana ili organizirana pod pritiskom vlasti, no prizori iz glavnog grada ukazuju na snažne protuzapadne poruke unatoč najavi smirivanja sukoba. <<<Cijeli članak>>>

  • 08:03

    Trump: Puna i potpuna pobjeda SAD-a. Zaradit će se velik novac Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Države pomoći u pojačanju pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, nakon što je u utorak pristao na dvotjedno primirje s Iranom manje od dva sata prije roka koji je Teheranu dao da ponovno otvori tjesnac ili će se suočiti s napadima na svoju civilnu infrastrukturu. Trump je rekao da je ovaj dogovor u zadnji čas uvjetovan iranskim pristankom da privremeno zaustavi blokadu opskrbe naftom i plinom kroz tjesnac, kojim se obično odvija oko petina globalnih pošiljki nafte. 'Napunit ćemo se zalihama svih vrsta i tamo bdjeti da vidimo prolazi li sve dobro', rekao je Trump. 'Odradit će se puno toga dobrog! Zaradit će se velik novac. Iran može započeti proces obnove', rekao je također.
krhki mir

krhki mir

Diskretna diplomatska operacija: Kako je Pakistan spasio primirje SAD-a i Irana
RAT S IRANOM

RAT S IRANOM

Netanyahu nakon objave o dvotjednom primirju: 'Podržavamo američki potez, pod jednim uvjetom'

najpopularnije

Još vijesti