Počela obnova i dogradnja škole kod Samobora: Uloženi su milijuni

Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija cijelog dvorišnog krila škole te nadogradnja drugog kata. Nakon završetka radova škola će raspolagati s ukupno četiri učionice razredne nastave, pet učionica predmetne nastave te dvije učionice prilagođene učenicima s teškoćama u razvoju.

Uz nove učionice, škola će dobiti i prostor za knjižnicu te blagovaonicu, koju do sada nije imala. Poseban naglasak stavljen je na unapređenje prehrane učenika jer će kuhinja biti u potpunosti rekonstruirana, čime će se omogućiti priprema toplih obroka za učenike, naveli su.

Rok za izvođenje radova je 11 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta iznosi 3.690.507 od čega je 2.148.000 eura osigurano iz fondova EU-a. Preostali iznos financira Grad Samobor.