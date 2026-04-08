Počela obnova i dogradnja škole kod Samobora: Uloženi su milijuni

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji Osnovne škole u Rudama, vrijedni gotovo 3,7 milijuna eura, započeli su u utorak, a predviđeni rok završetka je 11 mjeseci, čime će se ostvariti uvjeti za održavanje nastave u jednoj smjeni, priopćili su iz Grada Samobora.
Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija cijelog dvorišnog krila škole te nadogradnja drugog kata. Nakon završetka radova škola će raspolagati s ukupno četiri učionice razredne nastave, pet učionica predmetne nastave te dvije učionice prilagođene učenicima s teškoćama u razvoju.
Uz nove učionice, škola će dobiti i prostor za knjižnicu te blagovaonicu, koju do sada nije imala. Poseban naglasak stavljen je na unapređenje prehrane učenika jer će kuhinja biti u potpunosti rekonstruirana, čime će se omogućiti priprema toplih obroka za učenike, naveli su.
Rok za izvođenje radova je 11 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta iznosi 3.690.507 od čega je 2.148.000 eura osigurano iz fondova EU-a. Preostali iznos financira Grad Samobor.
Dugo očekivani projekt
Ravnatelj OŠ Rude, Miroslav Fresl istaknuo je kako je riječ o dugo očekivanom projektu, podsjetivši da su posljednji radovi na školi izvedeni prije 42 godine, dok je prvo idejno rješenje za rekonstrukciju izrađeno još prije 20 godina. Naglasio je kako će se ovim projektom riješiti dugogodišnji problemi poput nedostatka kuhane prehrane, nepostojanja polivalentnog prostora te uvjeta za prelazak na jednosmjensku nastavu.
Direktor tvrtke Concordia Consulting Danijel Kuzman je uime izvođača radova naglasio kako se radi o zahtjevnom projektu koji, uz rekonstrukciju i nadogradnju, uključuje i konstruktivno ojačanje postojećeg dijela škole.
Gradonačelnica Samobora Petra Škrobot istaknula je kako je riječ o važnom projektu ne samo za Rude, već i za cijeli Samobor.