Dramatično spašavanje na moru: 'Začuo se nekakav snažan udarac. Cijeli se brod pomaknuo u stranu'

Kako prenosi CBS News, u početku posada nije znala što se dogodilo. Ubrzo su u moru ugledali smeđkastu mrlju, a potom i kita. Ispričali su da ih je u blizini broda bilo ih je između šest i osam.

'Začuo se nekakav snažan udarac. Cijeli se brod pomaknuo u stranu', ispričala je za AFP Australka Jemma Cooper , koja je od siline udarca izbačena s kormila 16 metara dugog broda.

Dramatične snimke spašavanja koje je objavila novozelandska Obalna straža najbolje pokazuju koliko je bila opasna situacija u kojoj se našla posada jedne jahte na otvorenom moru nedaleko od Novog Zelanda. Jahta Tai Tam plovila je oko 250 nautičkih milja sjeverno od otoka Norfolk kada je naletjela na skupinu kitova ulješura.

Njezin suprug Jeremy Cooper spavao je ispod palube kada ga je probudio udarac.

'Odmah je bilo jasno da je situacija vrlo ozbiljna', rekao je. Udar je uništio upravljački sustav, a kroz oštećeni trup počela je prodirati voda.

Otprilike pola sata nakon sudara, u 13 sati po novozelandskom vremenu, posada je aktivirala signalni uređaj za hitne slučajeve i uputila poziv u pomoć. Sljedećih nekoliko sati pokušavali su izbaciti što više vode iz broda. Francuski član posade Martin Jaffre rekao je da je udar ostavio nekoliko velikih oštećenja na trupu, napuknuo konstrukciju od stakloplastike i uništio upravljanje.

Budući da više nisu mogli upravljati plovilom, pokušavali su na različite načine usporiti prodor vode, među ostalim koristeći i ekspandirajuću pjenu. Jaffre je čak plivao ispod broda kako bi pregledao oštećeni trup. Posada je pokušavala što dulje ostati na jahti, izbacujući vodu ručno i pazeći da se motor ne začepi.

Kasno navečer ipak su napustili brod i prešli u splav za spašavanje. More je u tom trenutku bilo mirno, a iznad njih je bio pun Mjesec. Kako su ispričali, u ranim jutarnjim satima prerezali su uže kojim je splav bila povezana s jahtom jer su se bojali da bi ih potonuće moglo povući za sobom. Nedugo potom jahta Tai Tam je nestala je pod površinom mora.

Vojni avion pronašao posadu

U akciju spašavanja uključile su se novozelandske oružane snage. Kraljevsko novozelandsko ratno zrakoplovstvo poslalo je patrolni avion P-8A Poseidon koji je uspostavio komunikaciju s posadom i pomogao koordinirati spašavanje.

U nedjelju ujutro, oko šest sati, četvoricu mornara pronašao je 143 metra dug kontejnerski brod MV Sofrana Surville.

Približavanje golemog broda maloj splavi bilo je, prema riječima Jeremyja Coopera, samo po sebi zastrašujuće. No ubrzo su se popeli na brod, gdje su dobili kavu i razgovarali s kapetanom.

'Bilo je prekrasno, prekrasno, i onda je završilo strašno, strašno – ali srećom nije bilo gubitka života', rekao je Cooper.

Iz novozelandskih oružanih snaga objavljena je i snimka spašavanja na kojoj se vidi kako jahta nestaje pod površinom mora.