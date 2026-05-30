Tijelo uginulog kita Timmyja konačno izvučeno na obalu: 'Čista okrutnost'

Danska agencija za zaštitu okoliša pozvala je ljude da se ne približavaju kitu jer postoji rizik od infekcije . Truplo bi trebalo biti pregledano na plaži sljedeći tjedan.

"Budući da je životinja tako dugo ležala na suncu, strašno će smrdjeti", rekao je istraživač kitova Peter Teglberg Madsen, koji već 25 godina radi na obdukcijama kitova u Danskoj.

Mrtvi kit plutao je u vodi kod turističkog otoka Anholta više od dva tjedna. Danski dužnosnici upozorili su javnost da je leš, natečen od plinova zbog raspadanja, rizik za eksploziju. Privukao međunarodnu pozornost jer se više puta nasukao u plitkim vodama uz baltičku obalu Njemačke. Nakon nekoliko neuspjelih pokušaja spašavanja, i unatoč protivljenju stručnjaka i institucija, njemačke su vlasti konačno dopustile privatnu inicijativu da se životinju preveze i pusti u Sjeverno more.

Madsen vjeruje da je pokušaj spašavanja bio "čista okrutnost prema životinjama". Rekao je da je kit "bio očito bolesna, mršava životinja koju nije bilo moguće spasiti. Jednostavno su ga trebali ostaviti na miru".

Umjesto toga, životinja koja nikada nije živjela u zatočeništvu zatvorena je u metalnu kutiju, a spasioci su je danima vukli po moru, rekao je istraživač.

"Valovi su ga bacali okolo, bio je izložen buci motora, samo da bi jednostavno bio bačen u more: to je za životinju moralo biti nevjerojatno stresno i zastrašujuće," ožalošćeno će stručnjak.