Dramatična snimka potvrđuje: Istinska zračna nadmoć nad Iranom još nije ostvarena

Društvenim mrežama proširile su se snimke koje prikazuju vrlo blizak susret američkog borbenog aviona F/A-18 Super Hornet i projektila ispaljenog iz prijenosnog protuzračnog sustava. Incident se, prema dostupnim podacima, dogodio tijekom vojne operacije nad iranskim teritorijem, a sve upućuje na to da je riječ o jednom od najozbiljnijih trenutaka za američke zračne snage od početka sukoba

Lokacija snimke geolocirana je u blizini luke Chabahar, na jugoistoku Irana, uz obalu Omanskog zaljeva i nedaleko od granice s Pakistanom. Let na maloj visini povećava rizik Prema analizi dostupnih snimki, američki avion djelovao je na vrlo maloj visini, što je uobičajeno kod napada na ciljeve na tlu, ali istodobno značajno povećava izloženost protuzračnoj obrani, piše TWZ.

Takav način djelovanja omogućuje veću preciznost, no pilotima ostavlja manje vremena za reakciju u slučaju napada. Upravo se to vidi i na snimci: avion tijekom napada koristi top M61 Vulcan, dok se u pozadini čuje karakterističan zvuk rafalne paljbe. Nekoliko trenutaka kasnije u kadar ulazi projektil, koji eksplodira neposredno iza letjelice. Pogodak ili sretan bijeg Nije potpuno jasno je li avion pretrpio oštećenja, no prema dostupnim snimkama čini se da je izbjegnut izravan pogodak. Eksplozija se dogodila tik iza letjelice, što upućuje na mogućnost da je riječ o vrlo bliskom promašaju. Također nije jasno je li pilot na vrijeme uočio prijetnju i pokušao izbjeći projektil ili je riječ o pukoj sreći. Na snimci nema vidljivih tragova korištenja protumjera, iako ih je u dnevnim uvjetima teže uočiti.

WATCH: Iranian MANPADS hit came very close to taking out a U.S. Navy F/A-18E/F Super Hornet jet over Iran yesterday. pic.twitter.com/GwSz9xlXQb — Clash Report (@clashreport) March 26, 2026

Suprotne tvrdnje Irana i SAD-a Iranska Revolucionarna garda objavila je da je američki avion pogođen i da se srušio u Indijski ocean. Tu tvrdnju prenijela je i državna agencija Fars. S druge strane, američko Središnje zapovjedništvo odbacilo je navode o rušenju borbenog aviona, no nije izravno komentiralo mogućnost da je letjelica bila pogođena ili oštećena. Takve kontradiktorne informacije dodatno otežavaju procjenu stvarnog stanja na terenu. Zračna nadmoć nije potpuna Iako SAD tvrdi da ima kontrolu nad zračnim prostorom Irana, ovaj incident pokazuje da prijetnje i dalje postoje. Iranske snage i dalje raspolažu mobilnim sustavima protuzračne obrane koji se mogu brzo premještati i djelovati iz zasjede.

Better video of a U.S. Navy F/A-18 Super Hornet fighter jet being targeted by the Iranians with a surface-to-air missile, perhaps fired from MANPADS, over the city of Chabahar in southern Iran on Wednesday.



