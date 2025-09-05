Dramatična poruka iz Estonije: 'Europa mora biti spremna. Ne smijemo biti naivni'

Predsjednik Estonije Alar Karis za Politico je rekao da bi se europske zemlje trebale pripremiti na to da će Washington smanjiti broj svojih vojnika , i to ojačavanjem vlastitih kapaciteta. Za isti izvor je istaknuo da je lobirao kod američkog predsjednika Donalda Trumpa govoreći o važnosti zadržavanja vojske u istočnoj Europi te da mu je objasnio koliko je važna prisutnost američkih vojnika ne samo u Estoniji, nego u cijeloj Europi , no još nije jasno što će točno SAD učiniti na Baltiku.

Zemlje poput Estonije 'moraju biti spremne na bilo koji scenarij', a rizik od smanjenja prisutnosti najveće članice NATO-a 'znači da bismo trebali razvijati vlastite kapacitete', dodao je Karis. Kao predsjednik Estonije, on je vrhovni zapovjednik oružanih snaga zemlje i predstavlja je u međunarodnim odnosima, a Sjedinjene Države trenutno u baltičkim zemljama imaju otprilike dvije tisuće raspoređenih vojnika (Estonija, Latvija, Litva), i to nakon što je Rusija u veljači 2022. započela invaziju na Ukrajinu.

Politico dalje navodi da se Karisov posjet Bruxellesu, u kojemu se sastao s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, poklopio sa skupom čelnika EU-a iz Koalicije voljnih, a koji rade na sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. To je potaknulo glasnogovornika ruskog ministarstva vanjskih poslova na izjavu o tome da Moskva neće prihvatiti prisutnost stranih vojnika u Ukrajini kao dio mogućeg prekida vatre.

No Karis je rekao da Moskva nema pravo glasa po tom pitanju. 'Rusija je započela ovu agresiju... Odgovor je definitivno ne'.

'Mnogo toga ovisi o Trumpu'

Čelnici EU-a trebali su u četvrtak navečer predstaviti zaključke svog rada na sigurnosnim jamstvima SAD-u. Na pitanje očekuje li da će Trump pojačati pritisak na Putina, Karis, čija je zemlja obećala vojnike za tu inicijativu, rekao je da 'mnogo toga ovisi o Trumpovu temperamentu'.

'U ovom trenutku Estonija i mnoge europske zemlje podržavaju ono što radi Trump', rekao je Karis.

U Bruxelles je stigao samo nekoliko dana nakon što je zgrada predstavništva EU-a u Kijevu oštećena ruskim raketnim napadom. Događaj je to za koji se smatra da nije bio slučajan.