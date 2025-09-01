Rat mase protiv kvalitete: Ovako Ukrajina mijenja strategiju obuke vojnika

Riječ je o odluci donesenoj ovog ljeta na zahtjev Kijeva, kojom se svjesno žrtvuje kvantiteta, odnosno manji broj obučenih regruta u godini, a radi kvalitete, odnosno učinkovitijih i spremnijih vojnika na prvoj crti.

Za razliku od Ukrajine, koja sustavno produljuje i unapređuje trening, Rusija šalje slabo pripremljene vojnike , ponekad s tek nekoliko dana obuke. 'Ukrajinski regrut je nakon sedam tjedana daleko bolji od ruskog ročnika' , kaže Boardman. Kijev je osim toga u zemlji produljio obaveznu osnovnu vojnu obuku s 30 na 45 dana, svjestan da bez kvalitetnog treninga neće moći parirati brojčano nadmoćnijem neprijatelju, piše Business Insider.

' Ukrajina se ne može mjeriti s Rusijom po veličini snaga, pa želi da trupe koje ima budu što smrtonosnije i učinkovitije. Ukrajinci su odlučili riješiti ovaj problem povećanjem kvalitete svoje obuke kako bi nadoknadili kvantitativni nedostatak. To ih čini ubojitijima i učinkovitijima kada se vrate na bojište', rekao je Boardman, naglasivši da je riječ o hrabroj odluci.

Rat mase protiv kvalitete

Zapadni izvori rusku taktiku nazivaju 'mlinom za meso' – loše obučeni vojnici šalju se na bojište kako bi iscrpili ukrajinske obrane. 'Ruski pristup je krajnje 'rasipnički' prema vlastitim ljudima. Oni udaraju masom, uz goleme gubitke, da bi na kraju vrlo sporo napredovali. To nijedna zapadna vojska ne bi učinila', ističe Boardman.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u prosincu je naglasio da kvaliteta obuke izravno utječe na učinkovitost i spašava živote vojnika.

Od 2022. više od 56 tisuća ukrajinskih vojnika prošlo je obuku u sklopu Operation Interflexa, koji provode Velika Britanija i saveznici. Program se stalno prilagođava iskustvima s bojišta, a posebnost je da zapadni instruktori često obučavaju vojnike koji već imaju ratno iskustvo.

Boardman naglašava da program ne koristi samo Ukrajini: 'Znanje koje prenose ukrajinski vojnici ulazi i u britansku vojsku te u sve vojske partnerskih zemalja. To je iznimno vrijedna misija koja šalje jasnu poruku – nije prihvatljivo napasti drugu zemlju i pokušati je pokoriti.'