Trump dao naslutiti da bi Poljska mogla dobiti više američkih vojnika

Trump, koji je svojeg saveznika dočekao preletom vojnih zrakoplova, rekao je da SAD ima "sjajne odnose" s Poljskom.

Na pitanje planira li zadržati američke vojnike u Poljskoj, odgovorio je potvrdno. "Rasporedit ćemo više ondje ako oni budu željeli", rekao je.

Američka vojna nazočnost na istočnom krilu NATO-a, uključujući Poljsku, jedno je od glavnih pitanja za Varšavu, koja traži jamstva za kontinuiranu podršku u jeku rata između Rusije i Ukrajine.