Umirovljenici se pitaju: 'Koliko još lokacija postoji, osim Gospića i Varaždina?'

Predsjednik BUZ-a Milivoj Špika poručuje da 'Hrvatska ne smije biti odlagalište Europe, a hrvatski građani ne smiju biti taoci nečije šutnje, nemara ili profita'
Nakon subotnjeg prosvjeda zbog 37.000 tona ilegalno odbačenog otpada u Gospiću, ali i ekoloških bombi u drugim dijelovima Like i Hrvatske, DORH je objavio nalaze kvalitete vode u blizini odlagališta u Gospiću i Varaždinu, u kojima su utvrđene količine mikroplastike višestruko veće od dopuštenih.
S obzirom na ranije izjave vladajućih te najave o brzoj sanaciji otpada zakopanog i uskladišenog na području PPK Velebit, reagirala je i stranka Blok umirovljenici zajedno (BUZ), pitajući premijera Andreja Plenkovića koliko još lokacija s otpadom postoji osim Gospića i Varaždina.
"Posljednja USKOK-ova objava nalaza potvrđuje da Gospić više nije izolirani slučaj jer se priča o ilegalnom zakopavanju i nezakonitom postupanju sa otpadom širi, a sa njom se širi i pitanje političke i institucionalne odgovornosti.
Nakon što je USKOK objavio nalaze vještačenja za Gospić, javnosti omogućio uvid i u nova dva dokumenta, vještačenje lokacije bivše tvornice Florijan Bobić u Varaždinu i analizu mikroplastike u podzemnim vodama na području Gospića. USKOK potvrđuje da u kaznenom predmetu istražuje sumnje u više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva, da se istraga odnosi na više lokacija, uključujući Gospić, Varaždin i Benkovac...
'Smanjen prostor za PR igrokaze'
Objavom USKOK-a padaju u vodu svi pokušaji da se cijela priča predstavi kao politička histerija oporbe ili lokalna izmišljotina. Ovdje više ne govorimo o političkim interpretacijama već o službenim dokumentima državnih institucija i stručnih ustanova koje su angažirane u kaznenoj istrazi, i kojima se iznose teške posljedice institucionalne neodgovornosti, a je li i kaznene će utvrditi, ili bi trebale, institucije čiji je to posao", tvrdi predsjednik BUZ-a Milivoj Špika te nastavlja:
"Kako se prostor za PR igrokaze predsjednika Vlade radikalno smanjio tako je nesporno da građani imaju pravo i žele znati koliko još lokacija poput onih u Gospiću ili Varaždinu postoji u Hrvatskoj? Tko je godinama trebao nadzirati kamo odlazi otpad, tko je izdavao dozvole, tko kontrolirao njihovo provođenje i tko je zatvarao oči kada su se pravila očito zaobilazila? I ono što svakim danom postaje sve važnije, tko će politički odgovarati za propuste države?
Na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu građani su jasno poručili da više ne prihvaćaju šutnju, prebacivanje odgovornosti i čekanje da problem postane katastrofa. Gospić je postao simbol tog pitanja. Varaždin sada pokazuje da se ono ne može zatvoriti na granicama Like, a već neka slijedeća lokacija će pokazati pravac kojim će se priča razvijati sve do njenog završetka.
Koliko je još toga zakopano?
Ako se istrage i nalazi šire na nove lokacije, onda je sasvim logično da građani počinju postavljati razna pitanja, pa i ono o mogućnosti da USKOK otvori i neka druga poglavlja, pa i ona koja se odnose na Grad Zagreb? Iako nitko ne tvrdi da je Zagreb predmet USKOK-ove istrage, u nastalim političkim okolnostima koje su izrazito nepovoljne za HDZ, još više za Plenkovića, ništa ne treba unaprijed isključiti", dodao je i ustvrdio:
"Sve što Plenković prije sve izvjesnijeg odlaska u povijest treba kazati, je odgovoriti na pitanje je li sustav funkcionirao? Ako jeste, neka pokaže kako, a ako nije, neka pokaže i upre prstom u sve koji su odgovorni uključujući i sebe samog. Hrvatska ne smije biti odlagalište Europe, a hrvatski građani ne smiju biti taoci nečije šutnje, nemara ili profita. Pitanje više nije samo što je zakopano u Gospiću, pitanje je koliko je toga još zakopano diljem Hrvatske?
Građani imaju pravo znati tko je sve to godinama morao znati i vidjeti, a 'nije znao ni vidio'", zaključio je Špika.