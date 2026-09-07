Umirovljenici se pitaju: 'Koliko još lokacija postoji, osim Gospića i Varaždina?'

Predsjednik BUZ-a Milivoj Špika poručuje da 'Hrvatska ne smije biti odlagalište Europe, a hrvatski građani ne smiju biti taoci nečije šutnje, nemara ili profita'

Nakon subotnjeg prosvjeda zbog 37.000 tona ilegalno odbačenog otpada u Gospiću, ali i ekoloških bombi u drugim dijelovima Like i Hrvatske, DORH je objavio nalaze kvalitete vode u blizini odlagališta u Gospiću i Varaždinu, u kojima su utvrđene količine mikroplastike višestruko veće od dopuštenih. S obzirom na ranije izjave vladajućih te najave o brzoj sanaciji otpada zakopanog i uskladišenog na području PPK Velebit, reagirala je i stranka Blok umirovljenici zajedno (BUZ), pitajući premijera Andreja Plenkovića koliko još lokacija s otpadom postoji osim Gospića i Varaždina. "Posljednja USKOK-ova objava nalaza potvrđuje da Gospić više nije izolirani slučaj jer se priča o ilegalnom zakopavanju i nezakonitom postupanju sa otpadom širi, a sa njom se širi i pitanje političke i institucionalne odgovornosti. Nakon što je USKOK objavio nalaze vještačenja za Gospić, javnosti omogućio uvid i u nova dva dokumenta, vještačenje lokacije bivše tvornice Florijan Bobić u Varaždinu i analizu mikroplastike u podzemnim vodama na području Gospića. USKOK potvrđuje da u kaznenom predmetu istražuje sumnje u više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva, da se istraga odnosi na više lokacija, uključujući Gospić, Varaždin i Benkovac...

'Smanjen prostor za PR igrokaze' Objavom USKOK-a padaju u vodu svi pokušaji da se cijela priča predstavi kao politička histerija oporbe ili lokalna izmišljotina. Ovdje više ne govorimo o političkim interpretacijama već o službenim dokumentima državnih institucija i stručnih ustanova koje su angažirane u kaznenoj istrazi, i kojima se iznose teške posljedice institucionalne neodgovornosti, a je li i kaznene će utvrditi, ili bi trebale, institucije čiji je to posao", tvrdi predsjednik BUZ-a Milivoj Špika te nastavlja: "Kako se prostor za PR igrokaze predsjednika Vlade radikalno smanjio tako je nesporno da građani imaju pravo i žele znati koliko još lokacija poput onih u Gospiću ili Varaždinu postoji u Hrvatskoj? Tko je godinama trebao nadzirati kamo odlazi otpad, tko je izdavao dozvole, tko kontrolirao njihovo provođenje i tko je zatvarao oči kada su se pravila očito zaobilazila? I ono što svakim danom postaje sve važnije, tko će politički odgovarati za propuste države? Na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu građani su jasno poručili da više ne prihvaćaju šutnju, prebacivanje odgovornosti i čekanje da problem postane katastrofa. Gospić je postao simbol tog pitanja. Varaždin sada pokazuje da se ono ne može zatvoriti na granicama Like, a već neka slijedeća lokacija će pokazati pravac kojim će se priča razvijati sve do njenog završetka.