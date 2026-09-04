Suđenje za brutalno ubojstvo Mihaele Berak: Liječnik otkrio kako se Smažil ponašao nakon pucnjave

Svjedok misli da se na stolu u stanu nalazio pištolj, ali zbog proteka vremena u to nije siguran, a također se ne sjeća što je točno upisao u intervencijski list o tome događaju, ali misli da je "kontatirao smrt ženske osobe".

Ispred zgrade dočekao nas optuženik, hodao je naprijed natrag, mislim s cigaretom, djelovao je blago nervozno i doveo nas je do stana. "U stanu smo zatekli tijelo preminule koja je na licu imala ranu, provjerio sam puls i disanje i zaključio da nema znakova života", pojasnio je Ivandić .

U iskazu na osječkom Županijskom sudu Ivandić je kazao da se, zbog proteka vremena, ne sjeća svih detalja događaja, ali da je tim Hitne pomoći dobio dojavu dispečera i misli da je dojava glasila da se radi o prostrijelnoj rani.

Nije se mogao točno sjetiti o čemu su on i članovi tima Hitne pomoći pričali sa Smažilom, nakon dolaska na mjesto događaja, ali misli da su ga pitali što se dogodilo. "Mislim da je prva verzija ovog događaja bila da se radi o samoubojstvu, ali zbog proteka vremena ne sjećam se jesam li to od nekoga čuo na mjestu događaja ili sam to pročitao u medijima u kojima sam poslije čitao razne stvari o ovom događaju", ustvrdio je Ivandić.

Zbog potrebe dopune nalaza psihijatrijskog vještaka rasprava je prekinuta, a nova je zakazana za 9. listopada. Na prijedlog tužiteljstva sudsko vijeće Smažilu je produljilo istražni zatvor.

Prošlogodišnjom presudom osječkog Županijskog suda Smažil je proglašen krivim za ubojstvo te osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud (VKS) u veljači 2026. ukinuo presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje.

Smažil se smatra krivim, ali ne za kazneno djelo za koje je optužen

Na početku ponovljenog suđenja u ožujku 2026. godine Smažil je izjavio da se smatra krivim, ali ne za kazneno djelo za koje ga se tereti te porekao da je imao namjeru ubiti Mihaelu Berak.

Optužnica tereti Smažila da je 20. rujna 2023. oko 22 sata, u svom stanu u Osijeku, u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu s kojom je bio u vezi, iz službenog pištolja marke "HS-9" ispalio hitac u glavu Mihaele Berak. Tako joj je zadao prostrijelnu ozljedu glave i vrata, s razdorom glavne vratne arterije, uslijed koje je Mihaela Berak umrla na mjestu zločina.

Iako je policija svog službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti te dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim naoružanjem, osječko županijsko tužiteljstvo je, nakon ispitivanja osumnjičenika, to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora.

Tijekom ispitivanja u policiji i državnom odvjetništvu Smažil je porekao počinjenje kaznenoga djela, navodeći da nije imao namjeru ubiti Mihaelu Berak, već da je do pucanja i ispaljenja metka došlo prilikom neopreznog rukovanja pištoljem.

Tužiteljstvo je takvu obranu okrivljenika tada ocijenilo nelogičnom, neuvjerljivom i u suprotnosti s ostalim prikupljenim dokazima te ga je optužilo za ubojstvo.

Prvo suđenje bilo je u cijelosti zatvoreno za javnost, što je tužiteljstvo zatražilo i u ponovljenom postupku, ali je sudsko vijeće to odbilo i odlučilo kako će javnost biti isključena samo tijekom čitanja iskaza svjedoka, koji se odnose na osobni, obiteljski i intimni život žrtve.