Drama rano jutros u Osijeku: Pretučenog 43-godišnjaka pronašli nasred ceste

Osječko-baranjska policija objavila je prve informacije o događaju koji se rano jutros dogodio u Osijeku.

Operativno-komunikacijski centar policije u 7.01 sati zaprimio je dojavu da je u Wilsonovoj ulici pretučena osoba te da leži nasred ceste.

Policijski službenici utvrdili su da je riječ o 43-godišnjaku iz Osijeka. Ozlijeđeni muškarac hitno je prevezen u Klinički bolnički centar Osijek.

Policija zasad nije objavila težinu njegovih ozljeda, kao ni informacije o tome tko ga je napao ili što je prethodilo incidentu.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja, a policija navodi da utvrđuje sve okolnosti događaja.