pokrenuta istraga

Drama rano jutros u Osijeku: Pretučenog 43-godišnjaka pronašli nasred ceste

L. F.

07.08.2026 u 09:06

Policija - Ilustracija
Policija - Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Osječka policija istražuje napad na 43-godišnjeg muškarca koji je u petak ujutro pronađen kako leži na cesti u Wilsonovoj ulici. Hitno je prevezen u KBC Osijek

Osječko-baranjska policija objavila je prve informacije o događaju koji se rano jutros dogodio u Osijeku.

Operativno-komunikacijski centar policije u 7.01 sati zaprimio je dojavu da je u Wilsonovoj ulici pretučena osoba te da leži nasred ceste.

Policijski službenici utvrdili su da je riječ o 43-godišnjaku iz Osijeka. Ozlijeđeni muškarac hitno je prevezen u Klinički bolnički centar Osijek.

Policija zasad nije objavila težinu njegovih ozljeda, kao ni informacije o tome tko ga je napao ili što je prethodilo incidentu.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja, a policija navodi da utvrđuje sve okolnosti događaja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
podrhtavanje tla

podrhtavanje tla

Potres na Kvarneru: 'Probudilo me, skočila sam iz kreveta'
tajland

tajland

Učenik pucao po školi: Sedam mrtvih i petnaest ranjenih
Ždrelaščica u Kukljici

Ždrelaščica u Kukljici

Kip Gospe postavljen uz jedan od najprometnijih kanala na Jadranu

najpopularnije

Još vijesti