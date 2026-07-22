Drama kod Hvara: Nasukala se jedrilica s 12 Španjolaca, među njima šestero djece

Službenici Ispostave lučke kapetanije Hvar tijekom noći uspješno su spasili 12 španjolskih državljana, među kojima je bilo šestero djece, nakon što se njihova jedrilica nasukala u akvatoriju kod Hvara.

Dojava o pomorskoj nesreći u Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) zaprimljena je u utorak u 22.58 sati, nakon čega su službenici Lučke kapetanije odmah isplovili na mjesto događaja.

Nasukanu dvotrupnu jedrilicu, dugu 12,8 metara, ubrzo su pronašli na dojavljenoj poziciji. Nakon što su utvrdili da nitko od članova posade nije ozlijeđen, svih 12 osoba prebačeno je na spasilačku brodicu i oko 23.30 sati sigurno dopremljeno u Hvar.

Prema izjavi posade, jedrilica u vlasništvu domaće charter tvrtke nasukala se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na moru.

Lučka kapetanija naložila je vlasniku plovila da organizira komercijalno odsukavanje i tegalj jedrilice. Vlasnik je odmah angažirao specijaliziranu tvrtku za spašavanje plovila. Jedrilica je tijekom noći uspješno odsukana i otegljena u hvarsku luku, gdje je osigurana na vezu do završetka očevida kojim će se utvrditi uzrok pomorske nesreće.

Na mjestu nasukavanja nije uočeno onečišćenje mora ni morskog okoliša.