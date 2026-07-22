paprena kazna

Ignorirao policiju, bacio opušak kroz prozor auta, a onda je uslijedio još veći šok

M. Šu.

22.07.2026 u 11:23

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Luka Batelic/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Dubrovačka prometna policija kaznila je 32-godišnjeg njemačkog državljanina koji se tijekom kontrole u Zatonu nije zaustavio na znak policije, a potom je utvrđeno da upravlja automobilom iako nikada nije položio vozački ispit

Policijski službenici Postaje prometne policije Dubrovnik tijekom prometne kontrole sredinom prošlog tjedna u Zatonu pokušali su zaustaviti osobni automobil njemačkih registarskih oznaka, no vozač je ignorirao naredbu za zaustavljanje koja mu je pravodobno dana policijskom pločicom.

Policija je prethodno uočila kako vozač tijekom vožnje kroz prozor automobila baca upaljenu cigaretu.

Nakon što je vozilo zaustavljeno, utvrđeno je da njime upravlja 32-godišnji njemački državljanin koji nije stekao pravo na upravljanje motornim vozilima, odnosno nikada nije položio vozački ispit.

Vozač je isključen iz prometa te kažnjen novčanom kaznom od 1840 eura. Izrečena mu je i tromjesečna zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije na području Hrvatske.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
BIVŠI TAJNIK

BIVŠI TAJNIK

Preokret u slučaju Pavlek: Njegov ključni suradnik se predomislio i priznao kako je dijelio novac
incident u zadru

incident u zadru

Majka upala u školu zbog sinove četvorke pa završila na sudu: Kažnjena sa 700 eura
bizaran slučaj

bizaran slučaj

Profesorica 17 godina bila na bolovanju, primala punu plaću, a sada tuži državu jer je tjera u mirovinu

najpopularnije

Još vijesti