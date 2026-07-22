Ignorirao policiju, bacio opušak kroz prozor auta, a onda je uslijedio još veći šok

Policijski službenici Postaje prometne policije Dubrovnik tijekom prometne kontrole sredinom prošlog tjedna u Zatonu pokušali su zaustaviti osobni automobil njemačkih registarskih oznaka, no vozač je ignorirao naredbu za zaustavljanje koja mu je pravodobno dana policijskom pločicom.

Policija je prethodno uočila kako vozač tijekom vožnje kroz prozor automobila baca upaljenu cigaretu.

Nakon što je vozilo zaustavljeno, utvrđeno je da njime upravlja 32-godišnji njemački državljanin koji nije stekao pravo na upravljanje motornim vozilima, odnosno nikada nije položio vozački ispit.

Vozač je isključen iz prometa te kažnjen novčanom kaznom od 1840 eura. Izrečena mu je i tromjesečna zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije na području Hrvatske.