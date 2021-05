'Ako misle da su ponizili srpsku zajednicu ovim skandiranjem, varaju se. Srpska zajednica danas šalje poruke mira i tolerancije'

Saborska zastupnica iz redova SDSS-a Dragana Jeckov komentirala je današnji incident na 30. obljetnici ubojstva 12 pripadnika vinkovačke Specijalne jedinice policije koje su 1991. godine u Borovu ubili iz zasjede. Grupa od dvadesetak mladića u pratnji policije prošla je naseljem skandirajući poruke govora mržnje, između ostalog i "ubij Srbina"

Komentirajući izjavu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, koji je u Borovu danas rekao da će policija u svakom slučaju koji se tiče narušavanja javnog reda i mira poduzeti sve ono što je u njezinoj nadležnosti i kazniti počinitelja, Dragana Jeckov za N1 ističe da se ovaj događaj nikako ne može okarakterizirati samo kao remećenje javnog reda i mira:

“To sigurno za mene nije bilo remećenje javnog reda i mira. Čula sam poruke mržnje, poticanje na nasilje i to ne može biti samo remećenje javnog reda i mira, to bi bila banalizacija ovog događaja koji je zaista stravičan. Oko pola 7 jutros ulicama Borova prošla je skupina koja je uzvikivala “ubij Srbina” i pjevala neprimjerene pjesme s ustaškim predznakom koje pozivaju na mržnju i nasilje. To ne može biti remećenje javnog reda i mira, to je kad se dvojica pijanaca potuku ispred lokalne kafane, no ovakvo ponašanje sigurno ne može biti samo to. Skupina, kažu navijača, ali to će reći policija, u pratnji policije koja nije imala rotaciju, prošetala je nekoliko ulica Borova demonstrirajući tako koliko je sad Borovo poniženo.”