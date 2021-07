Doznajte kakvo nas vrijeme čeka sljedećih dana: Na kopnu nestabilno, a onda povratak vrućina. Evo i kada

Nakon prolaska oslabljenog frontalnog sustava preko dijela naše zemlje u polju srednjeg tlaka pritjecao nam je malo manje topao i uglavnom suh zrak. U nedjelju će do nas stići zrak bogatiji vlagom, poglavito u kopnena područja, gdje će stoga biti nestabilno

Na moru pritom slaba i umjerena bura ujutro te ponovno navečer, a sredinom dana ponegdje sjeverozapadni i zapadni vjetar, kojega će biti i u Dalmaciji, također s burom ujutro i prema kraju dana. Prevladavat će pritom sunčano, iako u unutrašnjosti nakon sredine dana može biti pokojeg pljuska s grmljavinom. I dalje vruće, premda malo manje nego danas.

Najviša temperatura od 30 do 32 na krajnjem jugu Hrvatske. I ondje obilje sunca, sa slabom do umjerenom burom ujutro i navečer te zapadnim i sjeverozapadnim vjetrom sredinom dana i poslijepodne uz malo do umjereno valovito more.