[FOTO] Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala, ovo je lista pet najtoplijih gradova

Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. Crveno upozorenje izdano je za istok zemlje, dok je cijeli ostatak u narančastom.

Najtopliji gradovi u 13 sati bili su Knin s 38 stupnjeva; Osijek, Slavonski Brod i Split ugrijali su se do 37 stupnjeva Celzijevih, dok su Šibenik i Daruvar u 13 sati mjerili 35 stupnjeva. U Bjelovaru je u 15 sati izmjereno 36 stupnjeva, prenosi Dnevnik.hr

U 13 sati u Osijeku je izmjereno 36 Celzijevih stupnjeva, no na suncu se živa penjala do 45.

No, promjena vremena u dijelove Hrvatske dolazi već večeras, i to prvo u Istru i Sjeverni Jadran.

Sutra će na većem dijelu Jadrana prevladavat sunčano. U unutrašnjosti i na dijelu sjevernog Jadrana povremeno umjerena naoblaka, mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjim te osobito istočnim predjelima. Pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji, osobito poslijepodne i navečer. Slab do umjeren jugozapadni vjetar poslijepodne u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni, prolazno jak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža temperatura od 17 do 23, na Jadranu između 22 i 27, a najviša uglavnom od 30 do 35 °C.