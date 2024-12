Dovršen policijski očevid, ravnatelj policije otkrio najnovije informacije

Očevid je završen, a najnovije informacije je za Novu TV iznio glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

Milina je rekao da će se o motivu moći govoriti tek kada se provede kriminalističko istraživanje.

Ispričao je da je policija vrlo brzo došla na mjesto događaja, povukli su sve raspoložive snage i u suradnji s građanima brzo locirali napadača kojeg su onda uhitili.

'Nije bilo mogućnosti da se s njim obavi razgovor, on je zbrinut u zdravstvenoj ustanovi. Provode se hitne dokazne radnje, prikupljaju se obavijesti od svih koji mogu dati relevantna saznanja. Međutim, on nije zabilježen kao počinitelj kaznenih djela. U policijskoj evidenciji postoje dva sigurnosna "događaja" - on nije prijetio ili se ponašao ugrožavajuće za druge osobe', objasnio je.