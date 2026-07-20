Ubojica iz Slovenije bježi prema Hrvatskoj? 'Obavijestili smo službe'

24ur je objavio da je 39-godišnji muškarac tijekom noći nožem napao svoju 36-godišnju partnericu pred djetetom, koja je zbog teških ozljeda preminula na mjestu događaja.

Slovenska policija traga za 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine nakon ubojstva koje se tijekom noći dogodilo na području Vuhreda.

Kako se doznaje, dijete je nazvalo svog ujaka, brata osumnjičenog, te mu ispričalo što se dogodilo. Ujak je zatim odveo dijete u Zdravstveni centar Radlje ob Dravi, gdje je liječnik o svemu obavijestio policiju. Potom je Centar za socijalni rad preuzeo dijete, doznaje se iz priopćenja Aleša Slapnika, voditelj Odjela kriminalističke policije Policijske uprave Celje.

"Do sada nismo intervenirali u spomenutoj obitelji, osumnjičenik nije tretiran zbog sumnje da je počinio bilo kakva kaznena djela. U prošlosti smo ga tretirali zbog prometnog prekršaja", navodi policija, no dodaje da je prema svjedočenjima muškarac u posljednje vrijeme bio rastrojen.

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Pretražena i Drava

Osumnjičenik za ubojstvo je visok oko dva metra, a pretpostavlja se da nosi traperice, crnu majicu kratkih rukava i crne cipele.



U potragu su uključene jake policijske snage. Tijekom dana angažirana je i helikopterska jedinica, a pretražena je i rijeka Drava zbog sumnje na samoubojstvo.

O incidentu su obaviještene i sigurnosne vlasti u Hrvatskoj i Austriji, jer postoji sumnja da je počinitelj pobjegao u inozemstvo.

"Provjeravamo i sve informacije od rodbine, susjeda i poznanika. Stalno provjeravamo sve informacije koje nam građani daju na temelju objava u medijima i na društvenim mrežama“, objasnio je Slapnik.

