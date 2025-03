DORH pokreće izvide zbog smrti mladića: Do bolnice putovao osam i pol sati

Podsjetimo, poziv s Lastova hitnim službama stigao je u nedjelju nešto prije 22 sata. Medicinski tim koji je stacioniran na otoku vrlo je brzo stigao do pacijenta, no ubrzo im je bilo jasno da će ga morati hitno transportirati u najbližu bolnicu , a to je Dubrovnik .

Mladić je hitno prebačen iz lastovske luke Ubli za Velu Luku na Korčuli brodom 'Marko Polo', a potom do Orebića te do dubrovačke bolnice, u kojoj je nažalost preminuo. Problematičnim se ispostavilo to što je transport s Lastova do Dubrovnika trajao više od osam i pol sati (točnije, 8 sati i 38 minuta), zbog čega je ministrica zdravstva Irena Hrstić, također za Dnevnik Nove TV, potvrdila da će Ministarstvo poslati inspekciju.

'S obzirom na to da je riječ o smrti mlade osobe, Ministarstvo zdravstva poslat će zdravstvenu inspekciju da se vidi jesu li medicinski postupci neposredno prije toga i u samom tijeku bili poštovani i po pravilima medicinske struke. Tek tada ćemo imati informaciju zbog čega je došlo do smrtnog ishoda', rekla je Hrstić.

U međuvremenu se doznalo i to da je mladić imao upalu uha koja nije na vrijeme liječena, zbog čega mu se razvio meningitis (upala moždanih ovojnica), što ga je u konačnici koštalo života. Doznalo se i da nije ni pokušalo kontaktirati s Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom, koje se još uvijek zna angažirati u slučajevima u kojima manji i lakši helikopteri Hitne helikopterske medicinske službe ne mogu letjeti zbog nevremena, kao što je to bio slučaj u nedjelju. Nema jamstva da bi i taj vojni helikopter mogao poletjeti, ali je pitanje zašto se nije barem pokušalo.