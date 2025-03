Otkriveno od čega je umro nesretni mladić s Lastova, ministarstvo šalje inspekciju

Frano Borovina je zbog bolova posjetio i zubara, no tamo su mu rekli da je sve u redu. Kada je glavobolja postala neizdrživa, otišao je liječniku na Lastovu, a tada je rekao i da mu srce jako lupa. Utvrđeno je da je dehidrirao .

Ministarstvo zdravstva šalje inspekciju zbog smrti mladića s otoka Lastova, doznaje Dnevnik Nove TV. 'Obzirom da se radi o smrti mlade osobe Ministarstvo zdravstva će još poslati zdravstvenu inspekciju da se vidi jesu li postupci medicinski neposredno prije toga i u samom tijeku bili ispoštovani po pravilima medicinske struke. Tek tada ćemo imati informaciju zbog čega je došlo do smrtnog ishoda', rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Podsjetimo, poziv s Lastova hitnim službama stigao je u nedjelju nešto prije 22.00 sata. Medicinski tim koji je stacioniran na otoku vrlo je brzo stigao do pacijenta, no ubrzo im je bilo jasno da će ga morati hitno transportirati u najbližu bolnicu, a to je Dubrovnik.

Mladić je hitno prebačen iz lastovske luke Ubli za Velu Luku na Korčuli brodom 'Marko Polo', a potom je prebačen do Orebića te do dubrovačke bolnice, u kojoj je nažalost preminuo.

U njoj je povučeno pitanje odgovornosti, a jedan od administratora navodi da se, prema informacijama kojima raspolaže, 'očito predugo čekao prijevoz jer je bilo loše vrijeme'.