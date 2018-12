DORH i Komora istražuju liječnike zbog smrti dječaka iz Metkovića, evo što zasad otkrivaju

Nakon što je inspekcija Ministarstva zdravstva zaključila da liječnici nisu na vrijeme prepoznali bolest kao ni težinu kliničke slike devetogodišnjeg dječaka iz Metkovića koji je preminuo 11. prosinca ove godine zbog sepse - istraga ide dalje. Liječnici iz Metkovića zbog propusta prilikom liječenja nesretnog dječaka suočeni su s istragom Županijskog državnog odvjetništva u Dubrovniku, ali Hrvatske liječničke komore.

No ništa više o istrazi nije željela otkriti pozvavši se na Zakon o državnom odvjetništvu, temeljem kojeg se spisi državnog odvjetništva u vrijeme provođenja izvida smatraju tajnim.

Svoju istragu o propustima liječnika vodi i Hrvatska liječnička komora (HLK). Glasnogovornica Komore Smilja Škugor-Hrnčević nam je prenijela stav v.d. predsjednika HLK-a Krešimira Luetića, koji smatra da je preuranjeno govoriti o nalazima Ministarstva zdravstva dok se ne završi istraga koju i oni provode, što se očekuje kroz dan ili dva.

Ako bi sve skupa bilo tako da nalazi pokažu da se dogodio liječnički propust, onda im i Ministarstvo mora poslati svoj nalaz istrage i tada se pokreće sud časti HLK, koji odlučuje je li došlo do liječničke pogreške ili nije.

Ako se zaključi da je pogreška postojala, odluka može rezultirati kaznama koje se kreću u rasponu od opomene i ukora pa do oduzimanjem liječničke licence, koje može biti uvjetno ili na neki rok (od tri mjeseca, šest pa do doživotne kazne, što se do sada nikad nije dogodilo).

'Dijete je pregledalo nekoliko liječnika koji nisu na vrijeme prepoznali bolest i težinu kliničke slike. To je njihova osobna odgovornost', rekao je u petak član inspekcijskog tima Ministarstva zdravstva pedijatar Milivoj Novak, koji je odbacuje teze da je dječak preminuo zbog lošeg funkcioniranja sustava.

Slučaj je komentirao i ministar zdravstva Milan Kujundžić koji kazao da procesura u slučaju ide dalje i da je to sve što može reći.