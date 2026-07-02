solomun prelomio

Domovinski pokret izašao iz vladajuće koalicije s HDZ-om u Šibensko-kninskoj

I.V./Hina

02.07.2026 u 20:46

Boris Solomun i Predrag Misić
Boris Solomun i Predrag Misić Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Domovinski pokret izašao je iz vladajuće koalicije s HDZ-om, HDS-om i HSS-om u Županijskoj skupštini Šibensko- kninske županije, potvrdio je u četvrtak Boris Solomun, predsjednik županijskog Domovinskog pokreta

Solomun, jedini DP-ov županijski vijećnik, kao razlog izlaska iz koalicije naveo je nezadovoljstvo suradnjom s HDZ-om.

“Da bi koalicija funkcionirala, potrebno je uvažavanje i konzultiranje pri donošenju odluka. Mislim kako je toga nedostajalo u našem odnosu u proteklih godinu dana. Na sva pitanja koja sam postavljao županu na sjednicama Županijske skupštine dobivao sam politički konstruirane i nemušte odgovore”, objasnio je Solomun svoju odluku.

Naglasio je da će odluke donositi "po savjesti".

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“Moj izlazak iz koalicije ne znači da ću odmah sjesti za isti stol sa SDSS-om, što je nemoguća misija, jednako kao i s lijevom opozicijom. Isto tako neću a priori glasati za rušenje većine. To se sigurno neće dogoditi, ali svakako ću svaku odluku revidirati i dobro proučiti prije glasovanja. U konačnici, donosit ću odluke po svojoj savjesti.”, naglasio je.

Odlaskom DP-a, vladajuća koalicija gubi većinu, s obzirom na to da su ostali na 15 vijećnika od ukupno 31. No, Solomun je uvjeren da koalicija nije ugrožena jer, kako kaže, HDZ ima svoje džokere, a to su, po njemu, dva vijećnika iz redova SDSS-a.

Kako se doznaje, DP je nezadovoljan neispunjavanjem obećanja koji se tiču niza poteškoća s kojima se susreću stanovnici vodičkog područja, Kistanja i Drniša, a na koje je upozoravao upravo Domovinski pokret.

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