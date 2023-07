Dolenec: 'Građani će moći prijavljivati štete i nakon propisanog roka'

'Pokušat ćemo odrediti otprilike cjenovnu procjenu koliko bi naknada štete iznosila. Sada je to rano za reći, moramo krenuti u te obilaske i vjerujem da ćemo sljedeći tjedan imati prve procjene o tome koliko se ukupnoj šteti radi', istaknula je Dolenec.

'Iz prijava koje dobivamo, to se najviše odnosi na štete stanova, kuća, krovišta i automobila', rekla je. Objasnila je da timovi koji obilaze područja na kojima se šteta dogodila utvrđuju činjenično stanje da se šteta dogodila.

Dodala je da kontaktiraju s osiguravajućim društvima te da paralelno rade na prijavama štete građana kako bi imali što kvalitetniju informaciju.

Na pitanje do kada građani mogu prijavljivati štete, odgovorila je da su na mrežnim stranicama napisali da građani šalju prijave štete do kraja mjeseca ako je to moguće.

'Svrha tog roka je da imamo što više informacija u što kraćem periodu, ali naravno građani će moći prijavljivati štete i nakon tog roka', objasnila je za HRT.