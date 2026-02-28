napad na iran

Posljedice sukoba: 'Hrvatska nema veze s ovim, osim u dva scenarija'

Bi. S.

28.02.2026 u 22:29

Iranci prosvjeduju u Teheranu nakon zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran
Iranci prosvjeduju u Teheranu nakon zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH
Novi sukob na Bliskom istoku za RTL Danas analizirao je profesor Filozofskog fakulteta i stručnjak za međunarodne odnose, Mirko Bilandžić

Nakon što su SAD i Izrael započeli vojne udare na iransko vodstvo, a Teheran uzvratio napadima na američke ciljeve, postalo je jasno da ulazimo u novu, opasnu fazu bliskoistočnog sukoba. Stručnjak za međunarodne odnose, profesor Mirko Bilandžić, gostujući u RTL-u Danas objasnio je kako ovaj scenarij nije iznenađenje.

'Američki predsjednik je nesporno uveo strategije nepredvidivosti u međunarodnu sigurnost, ali te paradoksalnosti što on kaže trebamo ozbiljno shvatiti. Vidimo empirijski da sve što on kaže i napravi. Dakle američko-izraelsko-iranski rat, bar u ovoj suvremenoj fazi, on je na sceni postojan, pri čemu se koriste različiti tipovi djelovanja, od klasičnih vojnih, tajnih, obavještajnih operacija i ekonomskih sankcija. Ovo nešto je zaista bilo predvidljivo i očekivano. Naravno, ovo nije ovisno o samom prekidu nuklearnih pregovora, taj napad je pripremljen prije. Ovo je samo bio okidač radi opravdanja udara i nažalost, on je početak, a ne kraj', rekao je.

Iranci prosvjeduju u Teheranu nakon zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH

Govoreći o tome hoće li se sukob širiti ili je tek kratkotrajna akcija, kazao je:

'Amerikanci će željeti učiniti sve kako bi skršili sve sposobnosti Irana, što se tiče i nuklearnog programa i vojnih sposobnosti, ali i same promjene režima. Naravno da će se nastaviti uporaba različitih oblika djelovanja. Naravno, ovo je situacija u kojoj je izvjestan iranski odgovor na ovaj napad, a to može uzrokovati daljnju eskalaciju sukoba. Sve američke baze u susjednim državama su u dosegu Irana. Ono što također imamo kao odgovor su iranska 'legija stranaca' i sve one paravojne formacije koje su saveznici Irana. Iranski odgovor sigurno neće biti pognuta glava pred ovim američkim udarom.'

Utjecaj na Hrvatsku

'Izravno Hrvatska nema veze s tim, osim u slučaju dva scenarija. Prvi je ako Iran odluči zatvoriti Hormuški tjesnac, čime bi 20 posto svjetske nafte došlo u pitanje. To može izazvati lančanu reakciju na tržištu energenata. Druga situacija je eventualna ako se aktiviraju iranske legije stranaca  i ako dođe eskalacija terorizma kao odgovora na ova događanja. U tom slučaju nitko ne može biti potpuno miran, jer bi mete mogli biti američki i izraelski interesi svugdje, pa tako i u Republici Hrvatskoj. Ali izravno Hrvatska nema s tim nikakve veze', zaključio je stručnjak.

