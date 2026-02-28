Posljedice sukoba: 'Hrvatska nema veze s ovim, osim u dva scenarija'

Nakon što su SAD i Izrael započeli vojne udare na iransko vodstvo , a Teheran uzvratio napadima na američke ciljeve, postalo je jasno da ulazimo u novu, opasnu fazu bliskoistočnog sukoba. Stručnjak za međunarodne odnose, profesor Mirko Bilandžić , gostujući u RTL-u Danas objasnio je kako ovaj scenarij nije iznenađenje.

'Američki predsjednik je nesporno uveo strategije nepredvidivosti u međunarodnu sigurnost, ali te paradoksalnosti što on kaže trebamo ozbiljno shvatiti. Vidimo empirijski da sve što on kaže i napravi. Dakle američko-izraelsko-iranski rat, bar u ovoj suvremenoj fazi, on je na sceni postojan, pri čemu se koriste različiti tipovi djelovanja, od klasičnih vojnih, tajnih, obavještajnih operacija i ekonomskih sankcija. Ovo nešto je zaista bilo predvidljivo i očekivano. Naravno, ovo nije ovisno o samom prekidu nuklearnih pregovora, taj napad je pripremljen prije. Ovo je samo bio okidač radi opravdanja udara i nažalost, on je početak, a ne kraj ', rekao je.

Govoreći o tome hoće li se sukob širiti ili je tek kratkotrajna akcija, kazao je:

'Amerikanci će željeti učiniti sve kako bi skršili sve sposobnosti Irana, što se tiče i nuklearnog programa i vojnih sposobnosti, ali i same promjene režima. Naravno da će se nastaviti uporaba različitih oblika djelovanja. Naravno, ovo je situacija u kojoj je izvjestan iranski odgovor na ovaj napad, a to može uzrokovati daljnju eskalaciju sukoba. Sve američke baze u susjednim državama su u dosegu Irana. Ono što također imamo kao odgovor su iranska 'legija stranaca' i sve one paravojne formacije koje su saveznici Irana. Iranski odgovor sigurno neće biti pognuta glava pred ovim američkim udarom.'