Dok neki profitiraju, cijelo jedno sveučilište uslišilo je molbu Blaženke Divjak: Besplatno provjeramo diplome!

Zasad se najmanje 14 fakulteta odreklo zarade u procesu provjere vjerodostojnosti diploma putem naloga ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak. Uz one koji su i ranije besplatno provjeravali diplome na zahtjev državnih službi i tijela javne vlasti, neki su se za ovu priliku solidarizirali s 'višim ciljem' da se varalice u hrvatskom obrazovnom sustavu bez dodatnih troškova identificiraju, uklone iz predavaonica i zbornica, te transferiraju organima pravosuđa

U svega tri tjedna, koliko traje provjera , otkrivene su četiri lažne diplome. U MZO -u procjenjuju da je zasad provjereno dvije do tri tisuće diploma, što znači da bi ovo mogao biti tek vrh ledene sante. U prvim najavama spominjala se provjera oko 90.000 diploma , a u mnogim školama još uvijek teku pripreme za slanje svih neprovjerenih isprava na provjeru pripadajućim fakultetima u Hrvatskoj i u inozemstvu.

'U pregovorima smo i s drugim fakultetima', poručuju iz MZO-a.

Gostujući sinoć na RTL-u, ministrica Divjak komentirala je troškove provjere diploma, ustvrdivši da je najskuplje ukoliko se diplome ne provjere.

'Najskuplje je imati varalice u školama. Cijene provjere su, koliko ja znam, od 0 do 200 kuna, a najveći broj fakulteta gdje se provjerava najveći broj diploma ne naplaćuje ništa. Mi smo s fakultetima, gdje god je za to bilo sluha, dogovorili modele da se ne naplaćuje ništa. Oni koji bi naplaćivali više od 70-ak kuna jasno moraju kazati koja je to struktura troška', poručila je ministrica.