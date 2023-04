Dok Britanci, Skandinavci i Amerikanci bukiraju, Nijemci zasad odgađaju luksuz, govore podaci turističke agencije My Luxoria

Osim toga, dio tih letova ima dolaske i odlaske utorkom ili četvrtkom, što gostima znatno otežava rezervacije željenih kuća koje su većinom raspoložive samo u terminima od subote do subote. Agencija My Luxoria se nada, baš kao i njihovi avio gosti, kako će se prije sezone uvesti dodatne avionske linije.

Traži se let više

Prema podacima agencije My Luxoria za prva dva mjeseca bookinga, rezervacije iz Njemačke predstavljaju samo 35% svih rezervacija za 2023. godinu. Za usporedbu, proteklih je godina njemački udio iznosio 60%, dok su se u preostalih 40% rezervacija smjestile sve ostale zemlje EU i svijeta.

'Budući da većina naše sezone počiva na autogostima, članstvo Hrvatske u schengenskom prostoru olakšat će dolazak gostiju i smanjiti gužve ovoga ljeta. Zbog krize u Njemačkoj ta činjenica još uvijek nije dovoljan motivator za booking. Očekujemo da će Nijemci ipak biti najbrojniji gosti u kućama za odmor, ali takav rasplet ćemo vjerojatno vidjeti tek u last minute periodu', izjavila je Ankica Ćaleta, vlasnica i direktorica agencije My Luxoria.

Hrvatska agencija svjetskog ugleda

My Luxoria je jedna od tri turističke agencije u Hrvatskoj koje se bave isključivo iznajmljivanjem vila s bazenima. Posljednjih godina My Luxoria ulaže značajna financijska sredstva u povećanje globalne vidljivosti brenda na tražilicama i u medijima. Agencijski portfolio brzo raste, a tijekom 2022. godine u ponudu su dodali 400 novih vila. Rezultat je to ulaganja u vlastiti razvoj, ali i znak povjerenja iznajmljivača u snažan brend.