Dogradonačelnik Splita: Zašto smrdi i je li predviđeno tako jako

Splitski dogradonačelnik Nino Vela u srijedu je poručio kako odgovorne osobe moraju dati odgovore na pitanja građana zašto se iz odlagališta Karepovac šire neugodni mirisi, te je li to tako predviđeno, posebno u takvom intenzitetu

Vela je nakon otvaranja sajma u Spaladium Areni novinarima izjavio kako su neugodni mirisi najavljeni u početku, da je inspekcija zaštite okoliša bila na deponiju i konstatirala kako se svi glavnim projektom predviđeni plinovi mjere, te da su vrijednosti koje su izmjerene ispod graničnih vrijednosti, što je ocijenio ohrabrujućim.

Vela: Neugodni mirisi su očekivani, treba primijeniti sredstva za njihovo ublažavanje

Istaknuo je kako su neugodni mirisi očekivani te da primijenjena sredstva za ublažavanje učinaka neugodnih mirisa treba upotrijebiti na još intenzivniji način, s dostupnim sredstvima koja su učinkovita.

"U proteklom periodu je ponuđen čitav niz sredstava, no moraju biti dostupna sredstva, ne smije se bilo što ugraditi. Obveza izvođača je to potražiti i pripremiti, to moraju biti sredstva koja imaju certifikate jer ako nemaju dokaze kvalitete, mogu postići gori efekt. Tu treba biti vrlo pažljiv. Na tome se radi, Grad i svi sudionici u gradnji će pripremiti sredstva za dodatnu obranu od neugodnih mirisa", najavio je Vela.