Dogovor zemalja EU-a o migracijama zapeo zbog neslaganja Mađarske i Poljske

Rasprava o migracijama prekinuta je sat i pol nakon ponoći i danas će se čelnici ponovno vratiti na to. Mađarska i Poljska protive se zajedničkom stajalištu koje su ministri unutarnjih poslova izglasali kvalificiranom većinom po kojem se uvodi načelo obvezujuće solidarnosti.

To stajalište predviđa stroži postupak azila na vanjskim granicama za one migrante koji nemaju pravo na međunarodnu zaštitu i njihovo vraćanje u zemlje podrijetla ili tranzita. Također bi po tome stajalištu svaka zemlja članica morala primiti određeni broj migranata godišnje ili ako to ne želi uplatiti za svakog odbijenog migranta u zajednnički fond.

Bez obzira na to hoće li biti zaključaka o migracijama, zajedničko stajalište koje su izglasali ministri unutarnjih poslova ostaje netaknuto. Stoga je cijela rasprava poslužila Mađarskoj i Poljskoj da izraze svoje nezadovoljstvo i da kažu da se o takvim stvarima treba odlučivati jednoglasno.