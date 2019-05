Dodik žali zbog ostavke Strachea i poručuje: Ovo je namještaljka i balkanizacija europske politike

Predsjedatelj i srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je u pondjeljak kako mu je žao što je austrijski političar Heinz-Christian Strache podnio ostavku na dužnost zamjenika kancelara i predsjednika Slobodarske stranke (FPOe) te da će nastaviti suradnju sa Slobodarskom strankom

Dodik je s austrijskim desničarima godinama gradio srdačne odnose a prije dvije godine je sve Srbe koji žive u Austriji pozvao da na predsjedničkim izborima glasuju za Norberta Hofera koji je sada nakon Stracheova povlačenja preuzeo vođenje FPO-a.

Dodik je najavio kako će nastaviti suradnju s FPO i nakon skandala koji je srkompromitirao tu stranku.

"Nastavit ćemo surađivati s novom strukturom, naši odnosi su uvijek bili dobri. Tko se odlučio da tako moderira odnose u Europi, to ostaje da se vidi. Ja sam sa Stracheom imao odličnu suradnju, a to gdje on sjedi i s kim razgovara, nije moje. Njihova je odgovornost, njihovo pravo, mislim da se radi o balkanizaciji europske političke situacije", zaključio je Dodik.