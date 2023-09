Dodik obznanio kad će odcijepiti RS od BiH, ali ne i kako će to učiniti

On tvrdi da je imovina na području Republike Srpske vlasništvo tog entiteta, no Ustavni sud BiH u dva navrata osporio je zakone koje su donijele vlasti toga entiteta. Zabranu raspolaganja državnom imovinom još 2005. donio je bivši visoki međunarodni predstavnik Paddy Ashdown.

„To vodi samostalnoj Republici Srpskoj. Neću prihvatiti da mi ono na što imam pravo, netko drugi uzme. Ako mi uzimate imovinu, zašto bih ja bio s vama. Za mene je to završeno u Ustavu'', pojasnio je čelnik bosanskohercegovačkih Srba.

U međuvremenu, njemački političar na čelu međunarodne zajednice u BiH Christian Schmidt uspostavio je posebno povjerenstvo koje pokušava doći do rješenja ovoga pitanja. Dodik, međutim, odbacuje bilo kakvo nametanje Schmidtove odluke u korist države BiH.

Najavio je i da će Schmidtu od sljedećeg tjedna biti zabranjen ulazak u Republiku Srpsku opetujući da on nema mandat visokog predstavnika budući da nije imenovan u Vijeću sigurnosti UN-a što je bio slučaj s njegovim prethodnicima.

„Ako saznamo da je ušao bit će izbačen iz Republike Srpske. Od idućeg tjedna on neće moći ući u Republiku Srpsku. Eto, neka proba'', poručio je.

Upitan o ishodu kaznenoga procesa protiv njega budući da je Tužiteljstvo BiH podignulo optužnicu za neprovođenje odluka visokog predstavnika u Republici Srpskoj, Dodik je rekao da će se odazvati pozivu suda, no da neće otići u zatvor čak i ako bude osuđen. „Nećete me zatvoriti iako me osudite“, poručio je Dodik.